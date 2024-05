Roma-Bayer, De Rossi ritrova Lukaku: sorpresa in corsia

Vigilia di Roma-Bayer Leverkusen e buone notizie per Daniele De Rossi per quel che riguarda Lukaku. Novità a sorpresa in corsia in vista della semifinale di Europa League.

Il grande giorno è alle porte, domani sera allo stadio Olimpico la Roma ospiterà il Bayer Leverkusen. Daniele De Rossi affronterà Xabi Alonso per la prima volta da allenatore, dopo tanti incroci in campo tra i due ex centrocampisti. La squadra tedesca è ancora imbattuta in questa stagione, con l’ultima sconfitta che risale proprio al match contro i giallorossi di dodici mesi fa. Il destino ha abbinato ancora una volta le due squadre nelle semifinali di Europa League e domani sera ci sarà il primo atto della doppia ed affascinante sfida. Ecco le ultime dall’infermeria ed intorno alle scelte dal primo minuto del tecnico giallorosso.

Meno uno a Roma-Bayer Leverkusen, primo atto delle semifinali di Europa League. La squadra giallorossa, reduce dal pareggio di Napoli, sogna la terza finale europea consecutiva. L’ostacolo da superare è decisamente scomodo, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, mattatore della Bundesliga. La squadra delle Aspirine arriva allo stadio Olimpico da imbattuta in questa stagione e con il primo titolo nazionale della sua storia già in tasca. La Roma torna ad allenarsi quest’oggi a Trigoria, con Daniele De Rossi che ad ora di pranzo terrà la consueta conferenza stampa della vigilia.

Roma-Bayer, semaforo verde Lukaku: De Rossi studia la mossa in corsia

Per quel che riguarda l’infermeria ieri hanno lavorato a Trigoria sia Romelu Lukaku che Chris Smalling, mentre Pellegrini è stato a riposo per un affaticamento muscolare. Tutti e tre dovrebbero essere arruolabili per la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen di domani sera, l’allenamento odierno sarà decisivo soprattutto per il capitano giallorosso.

Non dovrebbero esserci problemi per il numero 7 giallorosso, pronto a scendere in campo dal primo nella semifinale di Europa League. Semaforo verde anche per Lukaku, che potrebbe essere rilanciato dal primo minuto al centro dell’attacco. Secondo quanto scrive ‘Il Messagero’, Smalling potrebbe partire in panchina con Ndicka favorito per una maglia da titolare. Ultimo dubbio sulla corsia di destra, dove mancheranno Celik e Kristensen. In ballottaggio con Karsdorp c’è Diego Llorente, con lo spagnolo la difesa sarebbe schierata a tre e mezzo.