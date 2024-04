Bayer Leverkusen, doppia assenza per Xabi Alonso prima della Roma

Xabi Alonso ne tiene fuori due. Il 2 maggio si avvicina, Bayer Leverkusen e Roma iniziano a pensare alla semifinale di Europa League.

L’appuntamento si avvicina a grandi passi. Il 2 maggio 2024 è più vicino di quanto si possa immaginare. Roma e Bayer Leverkusen si approssimano alla semifinale di Europa League. E la febbre sale.

Xabi Alonso (LaPresse) Asromalive.itIl club tedesco sta vivendo una stagione straordinaria. E’ riuscita nell’impresa ‘storica’ di interrompere un dominio che è durato undici anni. Per undici volte consecutive, infatti, il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga.

La dodicesima volta sembrava dovesse arrivare per inerzia dopo che l’estate scorsa lo squadrone tedesco ha investito oltre cento milioni di euro per acquisire le prestazioni del centravanti del Tottenham e della nazionale inglese, Harry Keane.

Fortunatamente il calcio è sempre in grado di offrire qualche variabile impazzita. In questa stagione la variabile impazzita della Bundesliga ha avuto un nome solo: Bayer Leverkusen. Una variabile impazzita che ha fatto ‘impazzire’ un Bayern Monaco che non avrebbe mai pensato di ritrovarsi un avversario tanto forte e determinato.

Xabi Alonso pensa alla Roma

Il Bayer Leverkusen ha intrapreso un percorso virtuoso dove la parola sconfitta non è mai apparsa. La formazione tedesca guidata da Xabi Alonso è infatti l’unica formazione ancora imbattuta nei cinque campionati europei più prestigiosi: Premiere League, Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga.

Ora, però, è tempo di pensare alla Roma e come avvicinarsi alla grande sfida nelle migliori condizioni. Nella sfida in trasferta a Dortmund, contro il Borussia il tecnico spagnolo, ha mischiato le carte in tavola. nell’undici iniziale non compaiono, infatti, né Wirtz e né Boniface due titolari imprescindibili.

Florian Wirtz è il nuovo diamante del calcio tedesco. Centrocampista del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca, classe 2003, è stato valutato 150 milioni di euro dall’amministratore delegato del club tedesco, Fernando Carro. Un avviso ai naviganti in attesa del prossimo mercato estivo.

Victor Boniface, classe 2000, è la punta di diamante della formazione di Xabi Alonso. Anche l’attaccante nigeriano è monitorato da diversi grandi club europei, italiani inclusi. Per lui si prevede un’estate molto calda per la gioia del Bayer Leverkusen che spera in un’asta multimilionaria.

La Roma si avvicina e Xabi Alonso si cautela. Non sono tra i convocati nella sfida di oggi anche Borja Iglesias e Adam Hlozek, attualmente inforunati. Non è ancora chiaro se saranno recuperabili per le semifinali di Europa League.

In Germania qualcuno ha festeggiato per l’eliminazione del Milan, ma il tecnico spagnolo non si fida del suo ex collega di centrocampo Daniele De Rossi.