De Rossi chiama Chiesa: via di fuga Juventus

Quella che sembrava un’utopia nella mente dei tifosi giallorossi, inizia a divenire realtà dopo una serie di aggiornamenti di rilievo sull’asse Chiesa-Roma.

A meno di due settimane dal confronto tra Juventus e Roma, la telenovela costruita intorno all’affare Chiesa-Roma inizia ad assumere i tratti di un film realista, a causa di alcuni aggiornamenti succulenti.

Il percorso bianconero del figlio d’arte in maglia numero 7 si è complicato dapprima a causa di un controverso rientro dal grave infortunio al ginocchio (subito curiosamente proprio durante una partita con la Roma) e successivamente per via della rapida ascesa calcistica manifestata da Kenan Yildiz, sempre più in cima alle gerarchie di Massimiliano Allegri. La carriera di uno dei talenti più luccicanti d’Europa rischia così di opacizzarsi all’interno di Vinovo, poiché le condizioni per una nuova primavera calcistica appaiono ormai avverse.

De Rossi chiama Chiesa per farlo rinascere a Roma

Il contesto appena descritto, tuttavia, potrebbe subire una rapida metamorfosi nel caso in cui Allegri dovesse lasciare il Piemonte e, al suo posto, giungesse mister Thiago Motta. Difatti, le caratteristiche tecniche e fisiche dell’ex Fiorentina sembrerebbero sposarsi a meraviglia con l’idea di gioco dell’ex centrocampista dell’Inter. La proposta calcistica costantemente devota allo sbilanciamento offensivo metterebbe in luce quella capacità di strappare le difese palla al piede, che qualche anno fa posizionò Chicco Chiesa in cima alla lista dei desideri di mezza Europa.

Inoltre, è probabile che Motta valuti concretamente la possibilità di far convivere Yildiz e Chiesa nel rettangolo verde, posizionando il talento turco tra le linee, con il compito di premiare le sovrapposizioni dei colleghi attraverso le sorprendenti doti tecniche manifestate nel corse degli ultimi mesi. Attualmente, invece, il continuo ballottaggio con Yildiz voluto da Max Allegri ha tragicamente diminuito il minutaggio di Chiesa in campo.

Insomma… Federico Chiesa non si sente più al centro del progetto Juventus, il che, in teoria, non farebbe altro che avvicinarlo alla città eterna, dove sarebbe accolto come un imperatore e ritroverebbe l’ex comapgno di squadra Paulo Dybala. In tal senso, Riccardo Meloni ha riportato sul suo profilo (X)Twitter un’indiscrezione a dir poco succulenta, che racconta di contatti tra il talento bianconero e i giallorossi. In particolare, pare che l’eroe azzurro degli ultimi Europei abbia consumato un dialogo telefonico direttamente con DDR, il quale vede quella di Roma come la piazza adatta a sancire definitivamente la rinascita di Chiesa.

Non è un caso, infatti, che Thiago Motta e DDR condividano svariati punti in termini di sistema di gioco e Chiesa rappresenterebbe un elemento di pregio dello scacchiere giallorosso, da poter impiegare sia come seconda punta, che come esterno offensivo. Unico ostacolo? Le pretese economiche del talento bianconero, ormai abituato ai salari faraonici di Vinovo.