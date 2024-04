Doppio addio Roma, lascia la capitale con Lukaku

Non solo Lukaku, doppio addio Roma e data già fissata: ecco gli ultimi aggiornamenti sul centravanti di De Rossi e non solo

Se l’attenzione principale delle ultime ore è stata attirata soprattutto dall’incrocio tra Roma e Milan e dalle possibili ripercussioni che questa potrebbe generare sul futuro giallorosso, va altresì evidenziato come la mattinata odierna, proprio in vista di quelle che saranno le prossime ponderazioni societarie, si è aperto con una notizia importante e, per certi versi, sorprendente.

Ci riferiamo, ovviamente, al rinnovo di Daniele De Rossi, il cui annuncio è stato accolto con stupito piacere e fervore da una piazza che non si aspettava in una giornata così importante una notizia gradita e dall’eco mediatica a dir poco nobile. La strada tracciata dai Friedkin, dunque, almeno sul fronte allenatore è pressoché chiara e ben risponde alle indicazioni giunte dal modus operandi di De Rossi in questi mesi di subentro a Mourinho. Fondamentale, adesso, comprendere in che modo in quel di Trigoria saranno ponderate le decisioni relative ai tanti altri aspetti di cui tenere conto in vista dell’apparecchiamento delle prossime stagioni, per il quale non sono ancora chiari diversi punti.

Lukaku e non solo, doppio addio Chelsea entro il 30 giugno

Tra questi, ovviamente, la decisione sul nuovo direttore sportivo e il consequenziale apparecchiamento di un calciomercato che importanti novità potrebbe generare da diversi punti di vista, anche alla luce di alcune situazioni contrattuali che permettono di intravedere la possibilità di portare ad un corpo di entrate e uscite dal sapore quasi rivoluzionario.

A tal proposito, uno dei temi più caldi continua ad essere quello relativo alla posizione di Romelu Lukaku, arrivato in prestito dal Chelsea a fine agosto e legato alla Roma solamente fino a fine stagione, quando i due club capitolini dovranno prendere delle rispettive quanto importanti decisioni, cercando di trovare un accordo oppure ponendo fine all’esperienza del belga in giallorosso.

In particolar modo, sul futuro di Lukaku si è espresso in questi minuti Rudy Galletti, he ha parlato di un piano ben preciso del Chelsea, intenzionato dal liberarsi di diversi giocatori per il rispetto del Fair Play Finanziario entro fine giugno. Tra i vari, figura proprio il centravanti della Roma, per il quale continuano i dialoghi con l’Arabia Saudita. A lui, poi, va aggiunto anche il nome di Trevoh Chalobah, accostato alla Roma anche in passato e sul quale gravita con veemenza l’interesse del Fulham.