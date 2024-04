L’addio è già ufficiale: Zidane nuovo allenatore

Zidane nuovo allenatore. Nei giorni dedicati alle competizioni europee per club, gli allenatori sono sempre più i protagonisti assoluti. E non soltanto in campo.

Due giorni radiosi per il calcio italiano, salvo che per il Milan e per i suoi tifosi, hanno caratterizzato i quarti di finale delle tre competizioni europee per club. Roma ed Atalanta hanno raggiunto le semifinali di Europa League, mentre la Fiorentina ha agguantato la penultima tappa della Conference League.

Squadre, ma soprattutto allenatori. Loro, più dei giocatori, sono in prima pagina, nel bene e nel male. Daniele De Rossi che ha battuto nuovamente Stefano Pioli, ‘bagnando’, nella maniera migliore, l’avvenuta conferma sulla panchina giallorossa in vista della prossima stagione. Dove sarà, invece, l’attuale tecnico del Milan all’inizio della prossima annata, ancora non è dato sapere, anche se difficilmente riapparirà a Milanello.

Gian Piero Gasperini che ha annichilito il gigante tedesco Jurgen Klopp con la sua meravigliosa Atalanta, ancora in corsa sia in Europa League che in Coppa Italia. Ed in queste settimane il futuro di diversi grandi tecnici è l’argomento che mediaticamente tira di più. Un tema che non intriga soltanto i media italiani poiché anche all’estero alcuni grandi club sono alla ricerca di una nuova guida tecnica.

Il Bayern Monaco ha scelto

La notizia clamorosa viene annunciata da Mundo Deportivo e riguarda il Bayern Monaco. Lo squadrone tedesco dopo undici scudetti consecutivi, in questa stagione ha abdicato in favore del Bayer Leverkusen. guidato da Xabi Alonso, tanto per rimanere in tema di grandi tecnici.

Il club bavarese ha deciso da tempo di separarsi, al termine della stagione, dall’attuale tecnico Thomas Tuchel, il quale non verrà riconfermato nemmeno riuscisse nell’impresa di vincere la Champions League. Secondo il media spagnolo il Bayern Monaco avrebbe deciso a chi affidare la sua gloriosa panchina a partire dalla stagione 2024-2025: Zinedine Zidane.

L’ex fuoriclasse francese, vincitore di tre Champions League consecutive con il Real Madrid, è fermo da tre anni. Non vi sarebbe ancora alcuna firma dal momento che il tecnico francese avrebbe chiesto alla dirigenza bavarese acquisti di qualità soprattutto nel reparto difensivo. Richieste che, però, non dovrebbero mettere in pericolo il buon esito della trattativa.

Un fuoriclasse come tecnico sembra, pertanto, essersi sistemato. Che fine faranno, invece, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri?