Firma capitale Gabriel Jesus, Juve e Napoli avvisate

Gabriel Jesus nella capitale, altro che Juventus e Napoli: arriva la firma che cambia e ribalta tutto.

Plurime situazioni e opportunità di mercato andranno valutate nel corso delle prossime settimane, quando l’avvicinarsi della campagna acquisti permetterà di fiutare anche le tante possibilità di intervento da parte degli addetti ai lavori di Trigoria. L’attenzione principale, per ora, deve restare su un presente che ha ancora tanto da dire e offrire, in casa Roma e non solo: come tra i giallorossi, infatti, anche presso tante altre realtà di Serie A si approfondiranno scenari volti a ingolosire e interessare dirigenze e proprietà.

Da qualche giorno a questa parte, in particolar modo, suscita interesse un nobile nome come quello di Gabriel Jesus, ex attaccate del Manchester City, passato all’Arsenal due anni fa e sotto contratto con i Gunners fino al 2027. Attualmente, al netto delle recenti difficoltà e di qualche problematica fisica, il brasiliano è valutato 65 milioni di euro e piace non poco anche in Italia. Come riferisce El Nacional, infatti, Gabriel Jesus piace anche a Juventus e Napoli.

La loro presenza potrebbe rappresentare un’insidia nobilissima per l’Atletico Madrid, alle prese con valutazioni che consentano di apportare modifiche ad un reparto offensivo basato sulla centralità di Griezmann e Morata. Il fattore Simeone potrebbe rivelarsi decisivo.