Roma-Bologna, infortunio e ‘nuova’ assenza UFFICIALE

Nuova assenza UFFICIALE, ecco il nuovo comunicato che conferma il problema: gara con la Roma sempre più a rischio.

Continua il periodo di grande intensità in casa Roma, dove il sapore di felicità e soddisfazione lasciato dal passaggio del turno contro il Milan non può assolutamente consentire di imbattersi in entusiasmi o illusioni sin troppo semplici. Fondamentale, infatti, il mantenere elevata la concentrazione in vista di un periodo ancora ricchissimo di gare, potenzialmente cruciale ai fini dell’approdo in Champions, oltre che per le sentenze definitive in Europa League.

Compito di De Rossi dovrà essere quello di gestire nel migliore dei modi energie fisiche e mentali dei propri uomini, adesso chiamati da un’altra importantissima gara in campionato, con la quale proseguirà una parentesi in Serie A dalla quale potrebbe derivare un corpo decisivo di sentenze per i giallorossi e non solo.

Nuovo allenamento prima della Roma, ancora a parte Odgaard in casa Bologna

Come noto, oltre che dall’incrocio di lunedì contro Thiago Motta, sul cammino di Dybala e colleghi si frapporranno anche altre squadre, attese e altrettanto chiamate da uno spezzone di stagione importante tanto quanto per la Roma. Il fitto e impegnativo calendario si prepara, dunque, ad avere un sapore di potenziale discriminante finale in campionato, destinato a dipendere dalla gestione delle energie fisiche e mentali, oltre che da una dose di fortuna relativa alle condizioni dei singoli.

Non a caso, nelle ultime ore, aveva preoccupato l’infortunio di Lukaku, per il quale si attendono novità e aggiornamenti. Frattanto, come annunciato dalla prossima avversaria della Roma, non arrivano aggiornamenti felici in casa Bologna, dove Thiago Motta non può ancora fare affidamento su Odgaard, fuori per infortunio da circa una settimana e quest’oggi reduce dall’ennesima assenza all’allenamento della squadra.

“La squadra continua la preparazione alla partita di Roma: oggi i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Allenamento differenziato per Jens Odgaard“.