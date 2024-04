Terna arbitrarle irregolare, UFFICIALE: cambia il risultato del match

Terna arbitrale irregolare e risultato cambiato, UFFICIALE: decisione choc e multa. Ecco cosa è successo.

Ha del clamoroso quanto accaduto in queste ore, con conseguenze immediate e ufficiali che tante altre discussioni e polemiche potrebbero generare ai fini anche delle evoluzioni di una classifica e una stagione ancora in piena evoluzione e a dir poco nobilissimi. In una parentesi determinante a livelli più e meno importanti, in leghe italiane e non solo, questo rush finale si sta rivelando potenzialmente decisivo anche per le sentenze di natura europea.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, attesa dal doppio incrocio col Bayer Leverkusen che sentenzierà la squadra approdante alla finale di Dublino, dove ci sarà una tra Marsiglia e Atalanta. Anche a livelli meno altisonanti, però, questa parte distagione può rivelarsi decisiva, con passi falsi e perdita di punti che potrebbero costare caro, a maggior ragione generando polemiche e rammarico in circostanze come quella che stiamo per raccontare.

Assistente arbitrale non tesserato, la disattenzione costa cara

Da segnalare, infatti, la sconfitta a tavolino dalla squadra del San Benigno, squadra militante nell’U17 per il Torneo Provinciale di Cuneo. I fatti si sono verificati contro l’Auxilium Cuneo, nella quinta gara di andata, durante la quale la formazione di casa si è imbattuta in una scelta a dir poco grave.

La presenza di un assistente arbitrale, non tesserato ma facente parte del San Benigno, ha portato a decretare la sconfitta a tavolino con passivo di 0-3 e consequenziale multa di cento euro. Il dirigente individuato responsabile, incaricato inizialmente di occuparsi della distinta dei giocatori, è stato inibito fino al 18 giugno. Ai fini di maggiore interesse calcistico, va detto che questo risultato impatta positivamente sull’Auxilium Cuneo, che raggiunge quota nove punti e la vetta della classifica, a differenza del San Benigno, fermo ad un solo punto.