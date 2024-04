Calciomercato Roma, nuovo dirigente e scippo alla Juve

In attesa della sfida all’Olimpico, Juventus e Roma incrociano i propri destini sul calciomercato

Dopo la splendida qualificazione, la quarta consecutiva, alle semifinali di Europa League, la Roma si appresta ad affrontare un vero e proprio tour de force, reso ancora più impegnativo dall’assurda decisione della Lega di far recuperare la sfida contro l’Udinese il 25 aprile. Oltre alla doppia sfida contro il Bayer Leverkusen, infatti, i giallorossi affronteranno in campionato Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta consecutivamente.

Un calendario intenso ed assurdo se paragonato a quello delle altre squadre europee impegnate nelle varie competizioni internazionali, ma che non può rappresentare un alibi per Daniele De Rossi e i giocatori. In attesa di quella sul rettangolo verde, la sfida tra Juve e giallorossi potrebbe infiammarsi sull’insidioso terreno del calciomercato.

Calciomercato Roma, doppio scippo alla Juve

Secondo Maurizio Russo, infatti, sarebbe sempre più concreta la candidatura di Michele Fratini come capo scout della Roma. Stando alle informazioni in possesso del giornalista di calciomercato.it, l’eventuale approdo nella Capitale potrebbe rappresentare una corsia preferenziale anche per Charlie Patino. In un simile scenario, dunque, la Juve potrebbe restare a bocca asciutta due volte.

In prestito allo Swansea, il centrocampista di proprietà dell’Arsenal è ormai da diversi mesi accostato ai bianconeri di Torino, così come lo stesso Fratini. I Gunners, dal canto loro, hanno già dato l’ok ad un trasferimento all’estero del 20enne, sul cui contratto c’è un’opzione fino al 30 giugno del 2025.