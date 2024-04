Dall’Inter al Milan: tradimento choc prima del derby

La panchina di Stefano Pioli inizia a tremare e, in vista dell’ostico derby con la corazzata di Simone Inzaghi, i vertici rossoneri preparano le opzioni per il prossimo anno

Nel corso delle ultime ore, la Roma di Dan Friedkin si è trovata costretta a remare contro alcune curiose manovre organizzative messe in atto dalla Lega Serie A, nel tentativo di evitare evidenti penalizzazioni per quanto concerne l’ostico percorso europeo che attende i ragazzi di Daniele De Rossi.

I diciotto minuti più recupero da scontare contro l’Udinese di Cioffi sono stati programmati per il 25 aprile, il che andrebbe in plateale contrapposizione con quanto proposto dalla stessa Lega per l’appuntamento successivo con il Napoli di Calzona, ipotizzato per la sera del 27 aprile.

Mentre la società capitolina continua a manifestare senza particolari filtri la propria indignazione nei confronti di un sistema che rischia concretamente di precludere alla Roma un adeguato riposo prima dell’ardua sfida con il Leverkusen di Xabi Alonso, le conseguenze dell’ultimo turno di Europa League consumatosi tra Milan e Roma continuano a caratterizzare l’attualità calcistica.

Il Milan di Pioli rischia nel giro di pochi mesi di non essere più “il Milan di Pioli” e, nelle scorse ore, tra i papabili sostituti del tecnico rossonero è emerso il nome di una vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare della Roma.

Oltre a Fonseca, spunta l’idea Sérgio Conceição

La Milano rossonera è letteralmente divisa in due, tra chi è fermamente convinto che chiunque altro avrebbe fatto fatica a raggiungere qualcosa in più rispetto al secondo posto in campionato e chi, invece, non riesce a togliersi dalla mente l’immagine del sinistro al bacio di Paulo Dybala o quella di Gianluca Mancini in agguato sul rimpallo generato dalla conclusione di Lorenzo Pellegrini. Di certo, l’uscita dall’Europa League ha complicato esponenzialmente la situazione di Stefano Pioli, il quale, a differenza di Daniele De Rossi, inizia a faticare nel distinguere i caratteri del suo prossimo contratto con il Milan.

Nel corso delle ultime ore, sono riemersi prepotentemente i nomi di quelli che sono da settimane i principali candidati a sedersi sulla panchina del diavolo, tuttavia, ci sono anche delle idee inedite. Come evidenziato da Attilio Malena in un post su X(Twitter), oltre al chiacchierassimo Vincenzo Italiano, l’ultimo nome comparso nei taccuini dei vertici di Milanello è quello di Sérgio Conceição – ex calciatore di Lazio e Inter, nonché attuale tecnico del Porto in scadenza il prossimo giugno – oltre alla recente tentazione Fonseca.

Quest’ultimo ha preceduto José Mourinho a Trigoria, lasciando nella capitale una spaccatura, tra chi lo reputava un ottimo teorico di un calcio raffinato a cui Monchi fornì una formazione mediocre e chi, al contrario, ne criticava le scarse doti in termini di carisma. In questo momento Fonseca è impegnato nella sua avventura francese al Lille, ma anche nel suo caso il contratto scadrà quest’estate. Chissà che le rinomate competenze in termini di tattica possano, almeno stavolta, trovare terreno fertile in una rosa indubbiamente competitiva come quella attualmente impegnata ad allenarsi a Milanello.