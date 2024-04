Allegri rescinde con la Juve e si porta Szczesny: “Indizio per il suo arrivo”

L’intreccio di mercato è clamoroso. Il suo trasferimento potrebbe aprire le porte all’arrivo di Max Allegri in panchina. Ecco cosa sta succedendo.

Sebbene la stagione non sia ancora giunta al termine, spifferi ed indiscrezioni soprattutto in ottica panchina hanno da tempo preso quota. E non potrebbe essere altrimenti, visto che molte squadre si apprestano a varare un autentico ribaltone nella rispettiva guida tecnica.

Tra i club più attivi c’è sicuramente la Juventus. Complice anche una seconda parte di stagione che definire sottotono sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, Max Allegri è ormai destinato a lasciare la “Vecchia Signora”. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, le chances di una permanenza del tecnico livornese alla guida della Juventus sono ormai ridotte al lumicino. Soltanto un vero e proprio colpo di teatro potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola, con Thiago Motta opzione assolutamente credibile per la panchina. Ecco perché negli ultimi giorni il tema riguardante il futuro di Allegri è ritornato prepotentemente d’attualità. Se l’addio alla Juve sembra ormai scontato, ancora tutto da decifrare il futuro del tecnico livornese, che nel frattempo è stato accostato a diversi club di Serie A.

Allegri al Napoli, intreccio Szczesny: “Possibile indizio”

Entrato in una vera e propria crisi di identità e di risultati, il Napoli si appresta a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti. Con l’intermezzo di Calzona che sta assumendo contorni sempre più negativi, Aurelio De Laurentiis già da tempo ha cominciato a sondare diversi profili per la panchina. Con Antonio Conte come primo obiettivo, alla luce dell’eliminazione del suo Milan dall’Europa League per mano della Roma è ritornato ad essere accostato al Napoli anche Stefano Pioli.

Il ventaglio di soluzioni, però, non si esaurisce qui. Complice l’addio sempre più probabile di Allegri alla Juve, non è escluso che il profilo dell’attuale tecnico della Juventus possa essere preso in considerazione anche dagli Azzurri. I buoni rapporti tra Allegri e De Laurentiis, sotto questo punto di vista, potrebbero fungere da ago della bilancio. Intervenuto nel corso della diretta su Televomero, l’ex calciatore del Milan Fulvio Collovati ha parlato proprio della possibilità di un approdo di Allegri alle pendici del Vesuvio. Ecco quanto evidenziato:

“Mercato del Napoli? Penso che della rosa attuale andranno via in sette. Si tratterebbe di una piccola rivoluzione per il Napoli. Venendo oggi a Napoli ho letto del possibile arrivo di Szczesny in azzurro, non so se possa essere l’indizio di un arrivo di Allegri o Conte”.