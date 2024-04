Roma-Bologna, UFFICIALE: assenza last minute per Thiago Motta

I felsinei hanno diramato la lista dei convocati in vista del match dell’Olimpico in programma domani. C’è una novità importante da segnalare.

Archiviato positivamente il doppio confronto europeo contro il Milan, la Roma di Daniele De Rossi si getta a capofitto in campionato. La sfida in programma lunedì contro il Bologna è un autentico spareggio per il quarto posto. Entrambi gli allenatori, però, dovranno fare i conti con qualche defezione di formazione.

Pur auspicandone un rientro celere, De Rossi ha infatti annunciato l’assenza di Romelu Lukaku. Dal canto suo, Thiago Motta aveva già perso per infortunio Ferguson. Il centrocampista scozzese, però, non l’unico calciatore del Bologna che non partirà alla volta della Capitale. Oltre a Ferguson e Soumaoro, infatti, l’allenatore dei felsinei dovrà fare a meno anche di Odgaard, che non figura nella lista dei convocati. Staremo a vedere quali contromisure adotterà Thiago Motta in vista di un match del quale il tecnico italo-brasiliano ha elogiato l’avversario, spendendo parole al miele per De Rossi. Di seguito la lista dei convocati del Bologna in vista del match con la Roma:

PORTIERI: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

DIFENSORI: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch. CENTROCAMPISTI : Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.