Recupero con l’Udinese, UFFICIALE: la Lega risponde alla Roma

Recupero Udinese-Roma, risposta ufficiale della Lega e del presidente Casini al club giallorosso. Ecco le sue parole dopo gli annunci degli ultimi giorni.

Sulla questione del recupero di Udinese-Roma si erano espressi con grande chiarezza i tesserati della Roma la scorsa settimana, con il pronto comunicato dei giallorossi dopo la scelta di fissare la gara a giovedì 25 aprile, seguito poco dopo dalle mai banale e sempre ben ponderate parole di Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida con il Bologna.

A commentare la scelta e il consequenziale atteggiamento della Roma è stato in queste ore il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, così espostosi a riguardo, a margine dell’evento OnePeopleOnePlanet. “Sono rimasto molto sorpreso: la gara interrotta era un’ipotesi ben regolata dallo statuto. Un evento del genere non capitava da almeno 15 anni e l’ipotesi del recupero dei minuti mancanti è sempre posta al giorno successivo. Le squadre non hanno voluto e, quindi, da statuto, c’erano 15 giorni per fissare il recupero”.

“Nonostante tutto, ho ritenuto opportuno coinvolgere l’organo collegiale di governo al fine di verificare se vi fosse la possibilità di andare incontro alle esigenze della Roma. Questa possibilità, leggendo lo statuto, non esisteva: di conseguenza, si è indicato il recupero. Sono solo 18 minuti, si è chiesto alla Roma di scegliere l’orario e il giorno per giocare con il Napoli, offrendo la massima disponibilità possibile per una decisione priva di margine di discrezionalità da parte mia“.