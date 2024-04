Dybala raggiunge il connazionale, la clausola inguaia De Rossi

Ritorno di fiamma per Dybala: la clausola mette paura. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane. Spinta del tecnico

La questione che riguarda Paulo Dybala non tiene banco dentro la Roma: il giocatore ha detto che il suo futuro lo decide il club nella conferenza stampa prima della partita di Europa League contro il Milan e sottolineando, insomma, come la sua voglia sarebbe quella di rimanere dentro la Roma.

Però la clausola rescissoria che varrà per tutto il mese di luglio tiene banco soprattutto in Inghilterra, e in Spagna, come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi. Mettendo da parte il discorso relativo al Barcellona, adesso parliamo di quello che potrebbe succedere in Inghilterra. Il Chelsea infatti, secondo le informazioni che sono state riportate da Footballtransfers.com, starebbe seriamente pensando su spinta di Mauricio Pochettino, a prendere il giallorosso, pagando appunto quei 12milioni di euro che lo potrebbero liberare.

Calciomercato Roma, Chelsea in pressing su Dybala

Sappiamo benissimo che la Roma, prolungando il contratto di Dybala potrebbe bloccare questa clausola. Ma per il momento a quanto pare non se ne parla. E il sito citato prima spiega che il futuro della Joya potrebbe essere legato al raggiungimento della prossima Champions League. Il Chelsea, la Champions il prossimo anno non la giocherà. Ma ci potrebbe provare comunque a prendere l’argentino perché vuole tornare a vincere in Patria.

E poi ci sarebbe come detto la spinta del tecnico. Pochettino avrebbe voluto Dybala al Tottenham nel 2019 e poi lo avrebbe anche voluto lo scorso anno: non se ne fece nulla per fortuna della Roma. Ma i giallorossi sanno già che devono blindare le prestazioni di un giocatore che è quello che può fare sempre la differenza dentro la squadra di Daniele De Rossi. Le voci siamo certi non mancheranno da qui alla fine di luglio. E come detto pure il Barcellona (e l’Atletico Madrid) ci starebbero pensando in Spagna. Tutti su Dybala, praticamente.