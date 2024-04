Tentazione bianconera per la Roma: spunta lo scambio | ASRL

Nonostante l’assenza di un direttore sportivo ufficiale, la Roma inizia a tessere la propria tela di calciomercato in vista dell’estate

La sconfitta interna contro il Bologna ha momentaneamente messo il silenziatore all’entusiasmo derivante dalla qualificazione alle semifinali di Europa League ai danni del Milan la Roma, però, non può indugiare troppo sulle proprie ferite visto che tra il recupero contro l’Udinese E le sfide contro Napoli, Juventus e Atalanta si giocherà praticamente tutte le chances di raggiungere il quinto posto e la conseguente qualificazione alla Champions League.

Fermo restando il sogno di poterla raggiungere anche attraverso la finale di Dublino, la squadra allenata da Daniele De Rossi non deve fare l’errore dello scorso anno, in cui il campionato è stato praticamente accantonato complici anche gli infortuni e gli errori arbitrali. Tornare nella massima competizione europea per club e, d’altronde, di vitale importanza per la costruzione di una rosa all’altezza in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, tentazione bianconera con lo scambio

Anche la sfida contro i rossoblù di Thiago Motta ha evidenziato le carenze sulle fasce difensive. A sinistra permane l’incognita Leonardo Spinazzola, in scadenza il prossimo 30 giugno. Inoltre solo a fine campionato si prenderà una decisione sull’eventuale riscatto di Angelino. Sulla fascia opposta, dopo alcune buone prestazioni, Zeki Celik ha dimostrato di essere appena superiore a Rick Karsdorp.

Sulla fascia destra dunque la nuova dirigenza giallorossa dovrà operare in maniera concreta. Secondo quanto appreso da Asomalive.it, il sogno del club capitolino sarebbe quello di portare a casa un elemento duttile, che sia in grado anche di giocare su entrambe le fasce. In tal senso, le informazioni in nostro possesso parlano di un interessamento per Timothy Castagne. L’ex Atalanta è stato acquistato dal Fulham per 13 milioni di euro e non sarà facile convincere il club bianconero accedere il belga, valutato dai Cottagers 18-20 milioni di euro. Una cifra importante che la Roma potrebbe cercare di abbassare inserendo in un’eventuale trattativa il cartellino di Celik o Karsdorp,, o di un altro giocatore.