Roma, Friedkin è a Madrid: incontro UFFICIALE

Roma, i Friedkin sono già a Madrid per poter partecipare ufficialmente all’incontro: ecco il motivo del viaggio del patron romanista

Sin da quando hanno rilevato la Roma i “nuovi” americani si sono dubito distinti rispetto alla gestione precedente. Una delle principali colpe di Pallotta secondo molti era l’assenza dalla capitale, l’ex presidente infatti ha passato mesi senza farsi vedere allo stadio, salvo poi riapparire nella vittoriosa serata sul Barcellona.

I Friedkin invece non perdono occasione per essere vicini alla squadra. Praticamente sempre presenti ad assistere alle gare, e addirittura agli allenamenti, i nuovi patron sono riusciti a portare una ventata d’aria fresca in quel di Trigori, riuscendo anche a riportare un trofeo a Roma, sponda giallorossa, grazie alla conquista della Conference League al primo anno di José Mourinho sulla panchina romanista.

Ancora una volta la proprietà americana della Roma ha stupito i tifosi, grazie alle immagini circolate riguardanti proprio i Friedkin in un incontro ufficiale a Madrid, ecco cos’è accaduto.

Roma, i Friedkin a Madrid: incontro UFFICIALE

Dan e Ryan Friedkin, i nuovi proprietari della Roma, hanno saputo dunque subito distinguersi dai loro predecessori, in particolare sulle scelte di mercato. Negli anni precedenti infatti il magnate texano ha lasciato tutti di stucco per il suo fare sopra le righe, come quando in più di un’occasione decise di andare in prima persona con il suo aereo per chiudere per i calciatori più improtanti.

È stato così per Dybala, per Wijnaldum e per Lukaku, con quest’ultimo in particolare preso non appena il Chelsea avesse aperto alla proposta di trasferimento in prestito. In queste ore il nome Friedkin si è preso di nuovo la scena, grazie alle foto circolate che riguardano un incontro a Madrid, più precisamente nello stadio dell’Atletico.

The ECA Board 🤝 Estadio Cívitas Metropolitano 🏟️ ECA’s board met today at the home of @Atleti for the first board meeting of 2024, just hours before we kick-off our inaugural ECA Club Connect in Madrid. Stay tuned for more information about today’s board meeting across all of… pic.twitter.com/sFgjC264qL — ECA (@ECAEurope) April 24, 2024

“Il consiglio di amministrazione dell’ECA si è riunito oggi nella casa dell’Atletico per la prima riunione del consiglio del 2024, poche ore prima dell’inizio del nostro ECA Club Connect inaugurale a Madrid. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla riunione del consiglio di oggi.” Questo è quanto riporta la didascalia, Friedkin infatti fu nominato membro dell’executive board dell’ECA