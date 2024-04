Udinese-Roma, in 4 non potranno giocare: cosa dice il regolamento

Udinese-Roma, in 4 non potranno giocare la sfida che si giocherà questa sera allo Stadio Friuli. Chi sono i 4 assenti?

Tutto è pronto allo Stadio Friuli di Udine per l’ultima manciata di minuti di Udinese-Roma. Diciotto in tutto. più eventuale recupero per chiudere, definitivamente, una sfida interrotta lo scorso 14 aprile dopo il grande spavento causato dal malore occorso al difensore giallorosso, Evan Ndicka.

La grande novità di questa gara è rappresentata dall’omologo di Daniele De Rossi che si siederà sulla panchina dei bianconeri friulani. Udinese-Roma rappresenterà, infatti, l’esordio di Fabio Cannavaro. Due Campioni del Mondo della nazionale di Marcello Lippi si ritroveranno e si riabbracceranno.

Poi, però, inizierà, la sfida. Si ripartirà dall’1-1, con l’Udinese che vorrà portare in porto un risultato positivo per proseguire la sua corsa salvezza, mentre in casa giallorossa non si vuol perdere ulteriore terreno nei confronti delle altre compagini in lotta per un posto in Champions League.

Nel frattempo Cannavaro e De Rossi valutano i migliori undici da mandare in campo per la mini gara di stasera. Entrambi i tecnici, ex campioni del mondo, dovranno, forzatamente, fare a meno di un paio di elementi della loro rosa. Il regolamento, infatti, parla chiaro.

In quattro non potranno scendere in campo

Udinese-Roma ripartirà, esattamente, nel momento e nel punto dove si era interrotta. E tutto quanto avvenuto fino al 27esimo minuto della ripresa avrà valore. Anche le sostituzioni.

Infatti i tecnici di Udinese e Roma potranno utilizzare tutti i giocatori a loro disposizione, tranne coloro che hanno preso parte alla sfida del 14 aprile e che, nel corso della gara, sono stati poi sostituiti. Sono due per parte: Ehizibue e Kamara per l’Udinese, Aouar e Huijsen per la Roma. La regola è chiara e precisa.

