Come Atalanta-Fiorentina, UFFICIALE: si recupera a fine campionato

Giunge l’ufficialità sul rinvio causa lutto di una partita potenzialmente decisiva per le sorti del campionato.

Il recente recupero affrontato dalla Roma di Daniele De Rossi ha fatto discutere sin troppo, tanto per la causa che ha scatenato la sospensione della partita con l’Udinese, quanto per la gestione logistica del momento in cui consumare gli ultimi 18 minuti mancanti.

Quello che sul momento appariva come un malore potenzialmente tragico per Evan Ndicka si è poi fortunatamente rivelato per una complicazione risolvibile e, alcune dichiarazioni infelici, avrebbero messo l’accento sul fatto che il celere rientrare dell’emergenza medica, abbia di fatto dimostrato come fosse inutile interrompere il match.

Puntuali e taglienti le dichiarazioni di Daniele De Rossi in merito, il quale ha giustamente fatto notare come si trattasse di una condizione psicologica delicata e che, naturalmente, i giallorossi non devono sentirsi in colpa per il fatto che Ndicka stia bene. Insomma… le sospensioni e i successivi recuperi dei match fanno spesso discutere, tuttavia vi è una particolare circostanza, in cui neanche i più indelicati si permetterebbero di controbattere ad un rinvio.

Livraga-San Michele rinviata per lutto

Il lutto parrebbe essere l’unico contesto in cui nessuna delle parti si ritrova a recriminare alcunché agli avversari e, sfortunatamente, è proprio ciò che è avvenuto nelle scorse ore. Stiamo parlando della partita tra Livraga e San Michele, rinviata a causa di un lutto subito dalla squadra di Corno Giovine.

Il Livraga si preparava a festeggiare la vittoria della Terza Categoria proprio nella sfida con il San Michele, ma si è deciso di comune accordo di rinviare il match, che si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di oggi, al primo maggio (alle 15:30).