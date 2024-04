L’accordo per l’allenatore si tinge di giallo: Motta-Juventus, nuovo ribaltone

Da tempo accostato alla Juventus, il futuro di Thiago Motta potrebbe vivere un passaggio cruciale nei prossimi giorni. Il ribaltone che spariglia le carte.

Protagonista di una stagione esaltante alla guida del Bologna, Thiago Motta si sta prendendo giustamente le luci della ribalta. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i felsinei sono una delle rivelazioni più brillanti del campionato di Serie A e il suo allenatore è finito da tempo sotto la lente di ingrandimento della Juventus.

Con il ciclo Allegri ormai ai titoli di coda, la Juventus ha già fatto la sua scelta. Nonostante il contratto del tecnico livornese scade nel 2025, Giuntoli non sta prendendo in considerazione l’idea di programmare il futuro della Juventus in coabitazione con il suo attuale allenatore. Nonostante in diverse uscite pubbliche il football director della “Vecchia Signora” abbia evidenziato la volontà di avere un colloquio con Allegri a fine stagione, tanti indizi suggeriscono che i bianconeri abbiano già apparecchiato la tavola per l’approdo all’ombra della Mole di Thiago Motta. Del resto con il tecnico italo-brasiliano la Juventus ha già trovato un accordo sulla base di un contratto biennale con opzione per un’altra stagione. Intesa che non sembra poter essere messa in discussione, anche se diversi club hanno acceso i fari sull’allenatore del Bologna.

Lopetegui-Milan, non è detta l’ultima parola: reazione a catena Thiago Motta

Non è un mistero, infatti, che tra le diverse compagini a cui Thiago Motta è stato accostato figuri anche il Milan. Con il ciclo Pioli ormai giunto ai titoli di coda, il “Diavolo” sta scandagliando il terreno alla ricerca della soluzione più congeniale alla quale affidare il futuro della panchina rossonera.

Negli ultimi giorni è tornato a prendere quota con forza l’ipotesi Julen Lopetegui. L’ex CT della Spagna, il cui accostamento al Milan è stato accolto in modo piuttosto freddo dai tifosi rossoneri, sembra essere in pole position nella corsa al dopo Pioli. La partita, però, non è ancora chiusa e non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Secondo quanto evidenziato da Pianeta Milan, infatti, le chances che il “Diavolo” decida alla fine di sigillare la trattativa per Lopetegui non sono molto alte. Pur rimanendo un nome sullo sfondo, l’ex tecnico del Siviglia rappresenterebbe al momento solo uno dei tanti candidati vagliati dal Milan per la panchina. La candidatura di Lopetegui, insomma, sarebbe piuttosto tiepida per i rossoneri.

Ragion per cui, occhio al possibile effetto domino. Stando così le cose, infatti, non è da escludere che Ibra possa fare almeno un altro tentativo per convincere Thiago Motta a sposare il progetto rossonero. Blitz che comunque risulterebbe piuttosto difficile da portare a termine, visto il vantaggio accumulato dalla Juventus nel corso di questi mesi.