Ritorno alla Roma da dirigente: Totti esce allo scoperto e ‘chiama’ De Rossi

Intervenuto in occasione di un impegno commerciale, Francesco Totti ha fornito diversi spunti interessanti. Roma “protagonista”

Un filo rosso indelebile, che il tempo non potrà mai cancellare. E così, in occasione di un incontro legato ad impegni commerciali, sorprende fino ad un certo punto il fatto che Francesco Totti sia ritornato a parlare della “sua” Roma.

Ospite di un evento insieme all’ex calciatore del Parma Mark Bresciano, Francesco Totti ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Sono parole al miele quelle pronunciate dall’ex capitano della Roma all’indirizzo di Daniele De Rossi. Ecco quanto evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’: “Spero che Daniele resti davvero a lungo alla Roma. In primo luogo perché se lo merita, in secondo luogo perché vorrà dire che starà facendo bene. Spero in un futuro roseo”.

Totti senza peli sulla lingua: “Io di nuovo alla Roma? Non dipende da me”

Totti ha poi continuato, esternando anche il suo punto di vista in merito ad un suo possibile ritorno alla Roma. Pur non chiudendo la porta, l’ex capitano fa capire come il primo passo non debba essere il suo:

“Io nuovo direttore tecnico della Roma? Daniele è un grande allenatore e lo stiamo vedendo. Se dovessi diventare direttore non lo so, in questo momento hanno altre idee alla Roma. Fanno altre scelte e non dipende da me, altrimenti non stavo qui”.