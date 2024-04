Scambio con la Juve: Chiesa nella Capitale

Continuano a tenere banco le indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa, accostato anche alla Roma negli scorsi giorni

Entrato nel secondo tempo di Juventus-Milan, Federico Chiesa si è rivelato l’uomo più pericoloso dei bianconeri giocando nel suo ruolo naturale, sulla fascia. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2025, l’attaccante azzurro non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo con la Juve e questo lo rende una delle prede più appetibili del calciomercato estivo. Sono tante, infatti, le squadre che stanno monitorando la situazione dell’ex Fiorentina e tra queste c’è anche la Roma.

In ottimi rapporto con Daniele De Rossi, il 26enne di Genova può essere un’opzione dei giallorossi solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ma il piazzamento finale in classifica non è l’unico elemento che può condizionare le possibilità romaniste. Sulle tracce del giocatore, infatti, ci sono tanti grandi club come Barcellona, Liverpool, Manchester United e Newcastle, ma non solo.

Scambio con Chiesa, la Juve beffa la Roma

Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, nelle ultime ore sarebbe entrato prepotentemente in corsa anche l’Atletico Madrid. La squadra allenata da Diego Pablo Simeone la prossima estate sarà interessata da una mini rivoluzione in attacco e proprio un possibile esubero del Cholo potrebbe agevolare il lavoro del direttore sportivo Andrea Berta. Stando al sito spagnolo, i colchoneros vorrebbero proporre ai bianconeri uno scambio con Alvaro Morata.

Nelle ultime settimane, l’attaccante spagnolo è stato accostato per l’ennesima volta ai colori bianconeri, aperti ad un terzo approdo dell’ex Chelsea e Real Madrid a Torino. Si fa sempre più intricata, dunque, la corsa a Federico Chiesa, il cui futuro, vale la pena ricordarlo, è ancora tutto da scrivere. In caso di assai probabile partenza di Massimiliano Allegri, infatti, la permanenza in bianconero del calciatore tornerebbe di prepotente attualità. Un eventuale approdo alla Continassa di Thiago Motta rappresenterebbe un toccasana per le qualità tecnico-tattico dell’ex viola.