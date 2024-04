Calciomercato Roma, doppio addio e ritorno capitale

Calciomercato Roma, ritorno capitale e addio gratis: Serie A avvisata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono diversi i punti e le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma nel corso di queste settimane, alla luce dei numerosi impegni che continuano a contraddistinguere il calendario degli uomini di Daniele De Rossi, ben consci di essere entrati in un rush finale e praticamente decisivo.

Parallelamente ad un lavoro di campo che dovrà portare la squadra ad affrontare nel migliore dei modi i rimanenti impegni in Serie A ed Europa League, ci si attende un non meno intenso corpo di attività ai piani alti di Trigoria. Qui, Friedkin, Soulokou e colleghi dovranno essere bravi ad apparecchiare nel migliore dei modi un futuro ad oggi basato su poche certezza ma saldamente ancorato ad un nome divenuto speranza e rimasto, come sempre, bandiera, quale quello di De Rossi.

Da lui, come noto, si ripartirà anche la prossima stagione, in vista della quale diversi accorgimenti, non solo all’interno dell’organigramma, andranno condotti per poter catalizzare nuovi cicli e ambizioni di vittoria. Questo, come noto, si rifletterà anche nell’esigenza di migliorare la squadra, soprattutto dove maggiormente necessario.

Calciomercato Roma, Soyuncu torna all’Atletico Madrid: addio Hermoso decisivo

A tal proposito, gli ultimi giorni hanno restituito aggiornamenti non poco significativi sul fronte difensivo, come ben ricordava una situazione tra le retrovie che, prima della trasferta di Napoli, pareva poco rassicurante. L’infortunio di Smalling e la squalifica di Llorente parevano poter impensierire non poco De Rossi, che ha alla fine optato per la titolarità di Ndicka.

La non più giovane età dell’ex Manchester United, unitamente ad una situazione Huijsen che pare far propendere per un addio definitivo a fine anno, senza alcuna tipologia di discorsi relativi alla permanenza inizialmente preventivabili, non possono far ignorare scenari e situazioni di mercato. Dalla Premier, ad esempio, il nome di Adarabioyo potrebbe eventualmente tornare di moda, alla luce delle comunicata decisione al Fulham di non voler rinnovare il contratto.

Tornando alle vecchie opportunità dalla Liga, non si ignori, invece, quanto riferito da El Gol Digital, che parla di un ritorno già segnato per Soyuncu all’Atletico Madrid. Il difensore ex Leicester, accostato alla Roma a gennaio poco prima dell’esonero di Mourinho, è uno dei tanti elementi finiti in ottica giallorossa anche negli ultimi anni.

La su citata fonte prospetta un rientro alla base dopo il semestre al Fenerbahce, ai fini di aiutare un reparto non sempre perfetto tra le fila di Simeone e prossimo al salutare un giocatore emblematico e importante come Mario Hermoso. Anche quest’ultimo, come si ricorderà, era stato accostato a varie realtà di Serie A, tra cui la stessa Roma, prima che i diversi scenari italiani perdessero di vigore nel corso di queste ultime settimane.