Formazioni ufficiali Roma-Bayer: la decisione su Smalling e Lukaku

Formazioni ufficiali Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di Daniele De Rossi e Xabi Alonso in vista della semifinale di andata di Europa League

Siamo arrivati al giorno del match più importante della stagione romanista. Daniele De Rossi contro Xabi Alonso, entrambi allenatori “alle prime armi”, anche se lo spagnolo in pochissimo tempo è già riuscito a guadagnarsi la stima dei colleghi, e soprattutto dei top club europei grazie ai sensazionali risultati ottenuto con la formazione tedesca.

Il Bayer si è laureato per la prima volta campione di Germania, e oltre ad essere in semifinale di Europa League ha anche già raggiunto la finale della coppa nazionale, per la quale è la stra favorita visto che dovrà giocare contro una squadra di una categoria inferiore.

Dall’altro lato però c’è la Roma di Daniele De Rossi, con una nuova mentalità e maggior sicurezza nei propri mezzi, arrivata anche grazie alla fiducia che l’ex numero sedici giallorossi ripone nei suoi uomini. Sarà una sfida delicata, entrambi i tecnici lo sanno, e proprio per questo manderanno in campo la miglior formazione posisbile.

Formazioni ufficiali Roma-Bayer Leverkusen: Lukaku titolare, Smalling in panchina

Questa è la partita più importante per la Roma di De Rossi, che ha l’obbligo di centrare la vittoria contro il Leverkusen davanti al proprio pubblico, per non rischiare di compromettere l’accesso alla finale già da oggi. Il tecnico romano ha dovuto fare i conti con le fatiche accumulate dai suoi calciatori a causa dei tanti impegni ravvicinati, che hanno portato all’esclusione di Lukaku nella gara contro il Napoli.

Anche lo spagnolo ha avuto alcuni problemi di formazione, ma nessun campanello d’allarme vero, proprio per questo entrambi manderanno la miglior formazione possibile in campo, al netto degli infortunati, ecco le scelte dei due allenatori per questa andata di semifinale di Europa League:

Roma(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. Daniele De Rossi

Bayer Leverkusen(3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Hincapie, Frimpong Xhaka Andric; Grimaldo Wirtz, Adli. All Xabi Alonso