Squalifica UFFICIALE: nuovo stop per il bianconero

La squalifica è UFFICIALE, il calciatore bianconero atteso da un nuovo lungo stop: la società ha rilasciato un comunicato sui propri canali

Sono passati diversi mesi ormai dal brutto scandalo che colpì l’Italia del calcio. Fabrizio Corona fu il primo a parlarne, aprendo di fatto il vaso di Pandora, portando alla luce quello che ad oggi sembra realmente essere un problema dietro le quinte del football.

L’esempio più lampante è senza dubbio quello che riguarda il giovane calciatore della Juventus Fagioli, che ha ammesso in prima persona il problema con il gioco d’azzardo e che sta tutt’ora scontando una squalifica. Non è stato però l’unico nome fatto da Corona, che nei giorni in cui fece uscire questo scandalo fece anche i nomi di altri calciatori di Serie A e non solo.

Tra i tanti ci fu anche quello di Nicola Zalewsi e dell’ex romanista Nicolò Zaniolo, che si sono prontamente difesi dalle accuse. Di recente però è arrivato un comunicato ufficiale riguardo la squalifica per il calciatore bianconero, il mondo del calcio è di nuovo sconvolto.

L’inchiesta sul giro di scommesse clandestine di cui facevano parte alcuni esponenti della Serie A ha di nuovo scosso le fondamenta del calcio italiano, che purtroppo nella sua storia ha già dovuto vivere episodi analoghi. Secondo Corona ci sarebbero tantissimi esponenti coinvolti, sia tra calciatori che tra dirigenti, anche se le uniche sanzioni arrivate riguardano proprio gli atleti.

Tra i nomi dei giocatori squalificati figura anche quello di Sandro Tonali, da poco trasferitosi dal Milan al Newcastle per circa 70 milioni di euro, ed è proprio lui il protagonista di questa vicenda, con il club bianconero che ha emesso un comunicato ufficiale per chiarire la situazione del proprio tesserato.

“Il centrocampista Sandro Tonali è stato sospeso per due mesi dal calcio competitivo da una Commissione di regolamentazione indipendente dopo aver autodichiarato violazioni delle regole sulle scommesse della FA.” Il centrocampista però ha deciso di autoaccusarsi e di collaborare con le indagini e lo ha fatto in circostanze in cui non c’erano ancora grandi prove contro di lui.

#NUFC midfielder Sandro Tonali has been given a suspended two-month ban from competitive football by an independent Regulatory Commission after self- declaring breaches of FA Betting Rules.

He has also been fined £20,000 and warned by the FA as to his future conduct.

The… pic.twitter.com/D3DprSAhBa

— Newcastle United FC (@NUFC) May 2, 2024