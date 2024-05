Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e colpo in Serie A

Calciomercato Roma, oltre Nandez che sembra in dirittura d’arrivo, i giallorossi pensano ad un altro colpo in Serie A. La Serie B del Sassuolo potrebbe facilitare l’operazione

Con il sesto posto ormai assicurato, la Roma ha iniziato a pensare al mercato, anche perché ormai non c’è nemmeno nessun dubbio su chi sarà il prossimo direttore sportivo, con Ghisolfi pronto ad essere ufficialmente annunciato dal club giallorosso.

I nomi che circolano sono parecchi: ieri, ad esempio, si è parlato di un accordo triennale con Nandez che lascerà il Cagliari perché è in scadenza di contratto e che De Rossi conosce bene perché ci ha giocato insieme nella sua esperienza al Boca Juniors. Da Trigoria – si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina – smentiscono. Ma indubbiamente qualcosa c’è. E, sempre sul giornale, si leggono tutti quegli innesti che i giallorossi hanno in mente nel corso della prossima estate. E spunta un nome per la difesa in Serie A.

Calciomercato Roma, occhi su Doig

Il profilo è quello di Josh Doig del Sassuolo: i neroverdi nello scorso mese di gennaio lo hanno pagato 6 milioni di euro più bonus dal Verona e l’esperienza è finita malissimo con la retrocessione aritmetica arrivata nello scorso weekend. Difficile possa rimanere in cadetteria, e i giallorossi ci stanno pensando non solo per il fatto che conosca il calcio italiano quindi non avrebbe bisogno di nessun periodo di ambientamento, ma anche e soprattutto perché ha delle caratteristiche che stuzzicano.

No solo come esterno difensivo, ma anche come centrale sinistro in una ipotetica difesa a tre. Fino a qualche mese fa, lo scozzese classe 2002 era considerato uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato, poi il trasferimento non ha dato i frutti sperati e le prestazioni sono state quelle che tutti noi abbiamo visto e che hanno portato alla B. Insomma, oltre Nandez ci si muove verso altri lidi. Doig, quindi, è assolutamente una pista da seguire. DI lui, infine, si era già parlato un paio di anni fa.