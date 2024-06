Addio Juve e via libera Roma: sostituto bloccato

Ennesimo intreccio di calciomercato tra Juventus e Roma in vista dell’ormai imminente sessione estiva

Reduce dall’amichevole in Australia contro il Milan, la Roma ha chiuso il primo colpo di calciomercato esercitando il diritto di riscatto a 5 milioni di euro presente sul contratto di Angelino. Il primo atto ufficiale dell’era Florent Ghisolfi è stata dunque la ratificazione di accordi già presi lo scorso gennaio, ma ora è il momento di fare sul serio e di prendere in mano le redini della situazione, sia sul calciomercato in entrata, sia su quello in uscita.

Durante le ultime uscite ufficiali della squadra giallorossa, infatti, Daniele De Rossi ha ribadito a più riprese l’esigenza di un profondo restyling dell’attuale rosa, sconfessando le sue prime dichiarazioni in cui parlava di una rosa molto forte. Per non fallire anche il prossimo anno l’appuntamento con la Champions League, il tecnico romanista ha già individuato i ruoli su cui intervenire: un vice Svilar, due esterni bassi, uno o due centrocampisti di gamba, un esterno offensivo e l’eventuale erede di Romelu Lukaku rappresentano il minimo sindacale.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con la Juve in mediana

Per il ruolo di ala, il nome che maggiormente piace al tecnico e alla dirigenza è quello di Federico Chiesa, ma l’esterno della nazionale italiana non è l’unico potenziale intreccio tra bianconeri e giallorossi. Nelle ultime settimane, ad esempio, si è parlato di una possibile sfida per Giovanni Di Lorenzo, in rotta di collisione con il Napoli, mentre meno recenti sono le indiscrezioni su Charlie Patino.

Nel mirino di Cristiano Giuntoli sin dallo scorso inverno e accostato alla Roma soprattutto da quando si è parlato di Michele Fratini come possibile capo scout, il giovane centrocampista potrebbe regalare un assist molto importante a Ghisolfi. Secondo quanto riportato dal sito inglese ‘FLW’, infatti, il 20enne di Watford sarebbe in cima alla lista del Norwich City per sostituire il partente Gabriel Sara, seguito proprio dal club capitolino. Autore di 14 gol e 13 assist in stagione, il 24enne brasiliano piace anche al Crystal Palace.