Dal Napoli alla Roma: accordo col grande ex

Per il Napoli e per la Roma sono giunte nel pomeriggio delle notizie molto importanti in sede di calciomercato.

Tra le squadre più sotto la luce dei riflettori di queste ultime settimane bisogna sicuramente inserire il Napoli e la Roma. Per vari motivi, infatti, questi due team sono al centro di tante trattative di calciomercato.

Il Napoli, dopo una una stagione tremenda, sta infatti attuando una vera e propria rivoluzione, basti pensare solo all’ingaggio da parte di Aurelio De Laurentiis di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e di Antonio Conte come nuovo allenatore.

La Roma, invece, ha cambiato il proprio tecnico solo a gennaio, ma Daniele De Rossi ha già ribadito che bisogna cambiare qualcosa se si vuole tornare a giocare la Champions League. Propri per tutti questi motivi, il club giallorosso ed il Napoli sono entrambi interessate per una notizia di mercato che arriva direttamente dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, Aston Villa di Monchi è fiducioso di chiudere l’accordo con Mario Hermoso

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale ‘hitc.com’, infatti, i dirigenti dell’Aston Villa sono fiduciosi di poter ingaggiare Mario Hermoso dell’Atletico Madrid (almeno ancora per poco). Il difensore centrale, di fatto, dal 1 luglio sarà un giocatore svincolato, visto che rinnoverà il proprio contratto con i ‘Colchoneros’.

Mario Hermoso, di fatto, potrebbe accettare le lusinghe dell’Aston Villa sia per la volontà di essere allenato da un tecnico importante come Unai Emery che per la voglia di continuare a giocare partite della Champions League. Sul centrale, di fatto, erano stati segnalati anche i forti interessamenti di Napoli e Roma, ma ora c’è la forte sensazione che accetti l’offerta di Monchi (attuale direttore sportivo del club inglese ed ex dirigente del team giallorosso). Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del calciatore.