Calciomercato Roma, Ghisolfi cala il jolly per il centrocampo

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi è al lavoro per offrire a Daniele De Rossi una Roma ancora più forte e competitiva. Si parte dal centrocampo. Ecco chi arriva.

E’ il giorno, e forse le ore, in cui Daniele De Rossi potrebbe apporre la sua preziosa firma in calce al rinnovo di contratto con la Roma. Un momento sognato, desiderato e che si sta trasformando in realtà. Si vocifera di un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione.

La maniera migliore per suggellare un lavoro che, nonostante il finale di stagione, per diversi aspetti amaro, ha confermato le qualità, e la personalità, dell’ex Capitan Futuro. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare per la Roma che verrà.

C’è tanto da fare poiché la Roma che ha in mente il tecnico giallorosso è parecchio distante da quella attuale. Cambieranno diversi giocatori e diversi giocatori dovranno crescere ancora di più, per aumentare la competitività della squadra.

Accanto a Daniele De Rossi si è accomodato, da qualche giorno, il nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi. La mente ed il braccio operativo del prossimo mercato giallorosso. Da dove cominciare il lavoro? Un po’ tutti i reparti saranno attenzionati, e valutati, ma da grande ex centrocampista Daniele De Rossi sa bene come tutto debba partire, o ripartire, dal centrocampo.

Chi arriva nella capitale?

Nell’arco della stagione appena conclusa il centrocampo della Roma ha indubbiamente dato dei responsi positivi che corrispondono ai nomi di Pellegrini, Cristante e del rivitalizzato Paredes. Allo stesso modo ha inesorabilmente bocciato profili quali Sanches ed Aouar.

Occorre pertanto pensare a chi potrebbe prendere il posto di coloro che hanno fallito la loro missione in giallorosso. Florent Ghisolfi sembra aver già puntato un obiettivo ben preciso. Gioca nel campionato che l’ex ds del Nizza conosce meglio, la Ligue 1.

Il prospetto giusto sembra essere quello di Andy Diouf, classe 2003, centrocampista francese, di origini senegalesi, del Lens. Mancino, dotato di grande tecnica individuale, nonostante la giovane età è ritenuto profilo che potrebbe integrarsi al meglio all’interno della rosa giallorossa, andando a coprire, per ruolo e caratteristiche tecniche, il vuoto che lasceranno Sanches ed Aouar.

Sono pertanto ore frenetiche per Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. L’attesissima ‘formalità’ del rinnovo contrattuale del tecnico e poi correre insieme, a testa bassa, verso il mercato. Sempre per la Roma che verrà.