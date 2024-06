Dalla Juve alla Roma, non solo Chiesa: colpo firmato Dybala

In casa Roma, grazie anche a Paulo Dybala, ci sono delle importanti novità di mercato che riguardano un giocatore della Juve

La Roma vuole tornare a giocare la Champions League. L’obiettivo principale della prossima stagione di Daniele De Rossi, quindi, sarà quello di riportare la squadra giallorossa nella massima competizione europea dopo la bellezza di sei anni.

L’ultima partecipazione della Roma in Champions League, infatti, risale alla stagione 2018/19, ovvero nella seconda annata di Eusebio Di Francesco (che poi fu sostituito da Claudio Danielle per le ultime undici gare di campionato). Il percorso dei giallorossi in quell’edizione della massima competizione europea per club si fermò tra le polemiche agli ottavi di finale contro i portoghesi del Porto.

Considerando tutti questi anni senza giocare la Champions League, dunque, Florent Ghisolfi è chiamato a rinforzare in maniera importante la squadra di Daniele De Rossi. Proprio per questo motivo, di fatto, intorno alla squadra giallorossa sono accostati in questi giorni diversi giocatori importanti.Uno di questi è Matias Soulé.

Calciomercato Roma, forte interessamento dei giallorossi per Matias Soulé: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la squadra giallorossa è fortemente interessata al calciatore argentino. Quest’ultimo, inoltre, piace molto anche a Daniele De Rossi. Matias Soulé, quindi, deve essere inserito nella lista dei principali obiettivi della Roma per questa campagna acquisti estiva.

L’argentino è appena rientrato alla Juve dal prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco dove, soprattutto nella parte di stagione, si è fatto notare con ben 11 gol realizzati e 3 assist vincenti forniti ai propri compagni. C’è da dire che, almeno fino a questo momento, la Roma non ha fatto dei passi concreti verso l’argentino, che viene considerato l’erede proprio di Paulo Dybala. Quest’ultimo, tra l’altro, con Paredes avrebbe già parlato con il giovane calciatore per farlo accettare la proposta giallorossa.

Oltre a Federico Chiesa, dunque, la Roma è al lavoro anche per un altro calciatore della Juventus. I giallorossi, infatti, la prossima settimana incontrerà l’agente del calciatore italiano per capire se ci sono le condizioni per un suo passaggio nel team capitolino.