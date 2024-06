Dalla Lazio alla Roma: Baroni subito scippato

Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio di Lotito, ma per lui già ci sono delle brutte notizie per colpa della Roma.

Al netto di quelle che riguardano la Roma di Daniele De Rossi, tra le notizie più importanti di questi ultimi giorni del campionato di Serie A bisogna sicuramente aggiungere quella del divorzio ‘lampo’ tra Igor Tudor e la Lazio di Claudio Lotito. Il tecnico croato, che aveva sostituito Maurizio Sarri lo scorso marzo, ha infatti deciso di separarsi dalla squadra capitolina dopo appena tre mesi dal suo arrivo sulla sponda biancoceleste del Tevere.

I motivi della discordia tra le parti, così come ammesso dallo stesso Claudio Lotito, sono state le richieste di Igor Tudor di cambiare diversi giocatori. Una volta che non si è raggiunto l’accordo, il tecnico croato e la Lazio hanno deciso di separarsi. Il patron capitolino, dunque, ha poi virato su Marco Baroni.

Tuttavia, ancor prima del comunicato ufficiale come nuovo allenatore della Lazio, per l’ormai ex tecnico del Verona già ci sono delle brutte notizie. La Roma, di fatto, gli sta per ‘scippare’ il suo primo obiettivo di mercato.

Calciomercato, anche la Roma è sulle tracce di Tomas Suslov del Verona: sullo slovacco c’è anche la Lazio

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Florent Ghisolfi è al lavoro per portare in giallorosso proprio un suo ex giocatore al Verona, ovvero Tomas Suslov. Lo slovacco, dunque, è tra gli obiettivi del nuovo direttore sportivo della Roma per rinforzare il centrocampo del team guidato da Daniele De Rossi.

La Roma, quindi, potrebbe beffare proprio la Lazio, visto che Baroni rivorrebbe molto volentieri con sé un calciatore come Tomas Suslov. Lo slovacco è stato tra i giocatori più importanti del Verona di questa stagione. Il centrocampista , infatti, ha giocato 33 partite stagionali in cui ha sia segnato 3 gol che fornito 5 assist vincenti.