Scambio, sconto e penalizzazione: la Juve gode tre volte

Per la nuova di Juve di Thiago Motta ci sono delle buone notizie in sede di calciomercato, anche grazie ad una possibile penalizzazione.

La Juventus, di fatto, sta attraversando un periodo di forte transizione. Dopo il cambiamento radicale del proprio CdA e l’arrivo di Cristiano Giuntoli, infatti, per la ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare anche una rivoluzione tattica.

Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, infatti, l’ex direttore sportivo del Napoli ha trovato l’accordo con Thiago Motta. Quest’ultimo, come tutti sanno, ha un modo totalmente diverso di impostare il gioco della propria squadra rispetto a quello del tecnico toscano. Proprio per questo motivo, la Juventus è al centro di tante indiscrezioni di mercato.

In casa bianconera, di fatto, c’è la forte sensazione che ci saranno dei profondi cambiamenti anche nel parco giocatori. Basti pensare già all’accordo raggiunto con il Monza per Di Gregorio. Tuttavia, oltre all’arrivo del portiere italiano, per la Juve bisogna segnalare altre notizie importanti in sede di mercato.

Calciomercato Juve, la situazione economica dell’Aston Villa è una grande occasione per prendere Douglas Luis: le ultime

Come quanto raccolto da ‘footballinsider’, infatti, l’Aston Villa, per evitare di subire l’anno prossima una penalizzazione, deve assolutamente vendere dei calciatori per cercare di incassare almeno 60 milioni di sterline. I ‘Villans’, secondo la norma finanziaria, non possono superare i 105 milioni di sterline di perdite. Questa situazione economica del club di Unai Emery, di fatto, è un importante assist di mercato per la Juventus di Giuntoli.

Secondo quanto scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, questa situazione economica dell’Aston Villa favorirebbe la ‘Vecchia Signora’ nella corsa per acquisire le prestazioni di Douglas Luiz. Quest’ultimo, inoltre, avrebbe anche mostrato il suo gradimento per un possibile passaggio alla Juventus.

Giuntoli, quindi, è in trattativa con l’ex direttore sportivo giallorosso Monchi, anche perché nei contatti con l’Aston Villa bisogna registrare anche l’inserimento del cartellino di McKennie.