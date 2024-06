Dalla Juve al Milan: le cifre ufficiali dell’addio

In attesa dell’inizio dell’Europeo, per i tifosi della Juve e del Milan ci sono da segnalare delle importanti novità di calciomercato.

La stagione 2023/24 per i club è terminata ufficialmente con la finale di Champions League vinta dal Real Madrid di Carlo Ancelotti contro il Borussia Dortmund. La luce dei riflettori è infatti adesso rivolta sia al prossimo Europeo che alle varie trattative di calciomercato.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A, di fatto, c’è la forte sensazione che in questa campagna acquisti estiva ci saranno tantissimi cambiamenti. Basti pensare ai tanti nuovi volti sulle panchine della big italiane: dal Napoli, passando per la Juventus, al Milan.

Tuttavia, oltre ai cambiamenti in panchina, queste squadre sono al centro anche di tante trattative di calciomercato. Anche se per Milan e Juventus, proprio in queste ultime ora, bisogna segnalare delle brutte notizie.

Calciomercato, le quote di Sky Bet danno il Liverpool di Arne Slot in pole position di Douglas Luiz

Come riportato dal portale ‘birminghammail.co.uk, infatti, le ultime quote diramate da ‘Sky Bet’ danno sempre più vicino il trasferimento di Douglas Luiz dall’Aston Villa al nuovo Liverpool di Arne Slot. Il passaggio del brasiliano ai ‘Reds’, di fatto, è quotato solamente a 4.

Stando a queste quote, dunque, Douglas Luiz non andrà né al Milan, né alla Juventus. In questi giorni, infatti, il calciatore brasiliano era stato accostato alle squadre italiane, visto che l’Aston Villa ha la necessità di incassare milioni di euro entro il prossimo 30 giugno.

I ‘Villans’, a causa dei nuovi paletti in Inghilterra del fair play finanziario, non possono avere più di 105 milioni di euro. Proprio per questo motivo, di fatto, l’Aston Villa deve vendere qualche big della squadra guidata da Unai Emery. Sull’interessamento della Juve per Douglas Luiz si era anche parlato del possibile inserimento nella trattativa di McKennie, ma queste quote di ‘Sky Bet’ indicano il brasiliano sempre più vicino al Liverpool.