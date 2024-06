Prima cessione per la Roma, firma già annunciata: c’è la data in cui lascerà i giallorossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il corpo di questioni da affrontare ai piani alti di Trigoria resta notoriamente vasto ed eterogeneo, alla luce delle plurime necessità con le quali Ghisolfi e colleghi dovranno interfacciarsi ai fini di un nobile apparecchiamento del futuro che attende la Roma. Senza mai perdere di vista i mantra di sostenibilità ed equilibrio, l’obiettivo è quello di costruire una squadra che assecondi la visione di De Rossi, attraverso un calibrato insieme di entrate e uscite da concretizzare già a partire dalle prossime settimane.

Archiviate le decisioni relative a mancati riscatti o prolungamenti contrattuali, bisognerà capire anche in che modo snellire una rosa risultata certamente non abbastanza lunga per affrontare tre competizioni, seppur pullulante di elementi in panchina che, quasi mai, sono riusciti a fare la differenza con continuità o a fungere da nobili coadiuvanti. Per tale motivo, allontanare dalla Capitale chi non sia più ritenuto utile alla causa rappresenterà anche questa volta un filo rosso degli addetti ai lavori, integrato dalla possibilità di poter ricavare linfa economica e risparmi sugli stipendi, da orientare poi su nuove operazioni in entrata.

Nuova cessione Roma, Celik vicino al Galatasaray: le ultime dalla Turchia

Proprio in settimane e giornate ricche di attese su scenari coinvolgenti nobilissimi nomi come Federico Chiesa o l’evoluzione della posizione di Paulo Dybala, arrivano novità non trascurabili anche sul fronte delle possibili cessioni. Ad essere coinvolto, questa volta, è Mehmet Celik, terzino turco prelevato dal Lille due anni fa e rivelatosi in queste stagioni un profilo pressoché affidabile, al netto di limiti ed errori grossolani talvolta palesati.

La sua avventura nella Capitale, fatta anche di bei momenti, soprattutto in campo europeo, potrebbe però ormai volgere al termine, aggiungendo dunque altri cambiamenti in una regione di campo che potrebbe risentire di non poche novità nel corso dei prossimi mesi. Le manovre sulla fascia destra, infatti, potrebbero prossimamente partire proprio da Celik, che sarebbe praticamente prossimo alla firma con il Galatasaray.

Secondo Aksam.com, infatti, ci sarebbe stato già un incontro tra i due club giallorossi, durante il quale, pur emergendo alcune divergenze di vedute, si sarebbe approdati, comunque, ad un esito positivo. Roma e Galatasaray, stando a quanto si legge, dovrebbero riuscire a venirsi incontro, con Celik pronto a firmare dopo l’Europeo. Seguiranno aggiornamenti.