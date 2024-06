Chiesa aspetta, la Roma morde il freno: il blitz parla francese

Da Chiesa ad una variabile a sorpresa: le strategie della Roma per rinforzare il pacchetto degli esterni. L’incontro traccia la strada

Ufficializzato l’arrivo di Angelino, la Roma sta già studiando le prossime mosse. La volontà dei giallorossi è quella di accontentare le richieste di De Rossi con innesti mirati, in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa giallorossa. Un reparto da giorni sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi concerne le corsie esterne. Sotto questo punto di vista il nome più caldo è quello di Federico Chiesa, per il quale si registrano nuovi aggiornamenti.

Come evidenziato da Sky Sport, infatti, Chiesa e il suo entourage vorrebbero aspettare la fine degli Europei prima di decidere il futuro. Considerato cedibile da Thiago Motta che preferirebbe puntare su calciatori con altre caratteristiche, l’ex esterno della Juventus è valutato dalla “Vecchia Signora” circa 40 milioni di euro. Accostato anche al Napoli, Chiesa non è comunque l’unico nome sul taccuino della Roma per le corsie esterne. L’incontro che avverrà nei prossimi giorni tra la Roma e Ramadani, infatti, potrebbe essere l’occasione per parlare anche di Jeremie Boga (altro assistito di Ramadani), un nome finito in orbita giallorossa ormai da giorni. Chiesa, ma non solo. La Roma comincia a tracciare il terreno: l’acquisto di un esterno offensivo è di primaria importanza e Ghisolfi sta alzando il pressing. Seguiranno aggiornamenti.