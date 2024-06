Accordo capitale con il bomber: via libera Roma

Giungono gustose novità in merito al principale obiettivo della Roma per quanto concerne il reparto offensivo.

La sessione estiva di calciomercato si avvicina a grandi passi e, mentre il bel paese inizia a indirizzare le proprie attenzioni nei confronti del campionato d’Europa, una parte dell’interesse non può che continuare a fluire verso le numerose voci relative ai trasferimenti che attendono la massima lega italiana.

Difatti, la gran parte delle big di Serie A attende con ansia una profonda rivoluzione dell’organico, necessaria a colmare quel profondo gap che intercorre tra il resto della griglia e la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Tra le formazioni intenzionate a tornare sulla cima della massima competizione nazionale vi è senza dubbio la Roma di Daniele De Rossi, le cui caratteristiche in termini di rosa dovranno subire una totale revisione, così da soddisfare una volta per tutte le esigenze del comandante di Ostia.

Tra le innumerevoli lacune a cui Ghisolfi e colleghi dovranno lavorare spicca indubbiamente quella relativa al centravanti, viste le ormai scontate partenze di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun. Ecco dunque che emergono nuovi gustosi sviluppi relativi ad uno degli obiettivi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Atletico su Dovbyk, la Roma ha il via libera per David

Per sopperire all’inevitabile addio di Romelu Lukaku – difficilmente la Roma sborserà oltre 30 milioni di euro per un classe ’93 – e l’altrettanto scontato rientro di Sardar Azmoun in terra tedesca – dove il Bayern Leverkusen lo attende dopo che i giallorossi non hanno usufruito del diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni -, i vertici capitolini hanno iniziato a compilare una folta lista di possibili eredi. In cima alla lista che circola a Trigoria vi è certamente Jonathan David, attuale punta di diamante del Lille, in grado di collezionare ben 19 marcature e 4 assist nel corso della stagione appena conclusasi.

Il rendimento, la giovane età (si tratta di un classe 2000), ma soprattutto la preziosa capacità di risultare efficace sia in termini di finalizzazione, che in quanto a tessitura di una trama in collaborazione con i compagni, ne hanno fatto un obiettivo condiviso da diversi club in giro per il vecchio continente.

Tra le rivali già minacciose ecco il Napoli di Antonio Conte e l’Atletico del Cholo Simeone, sulle tracce del talento newyorkese da svariate settimane. Tuttavia, sembrerebbe essere giunta una piacevole notizia ai cancelli di Trigoria, poiché pare che i madrileni abbiano individuato un nuovo obiettivo su cui concentrare la propria potenza di fuoco.

Si tratta di Artem Dovbyk, ovvero un classe ’97 capace di insaccare il pallone ben 24 volte su 36 partite nel corso della stagione 23/24. Il gigante ucraino è legato al Girona da un longevo contratto con scadenza nel 2028 e da una clausola di 40 milioni di euro, ma pare che i biancorossi di Simeone si siano letteralmente innamorati di un calciatore che, anche in questo caso, non risulta abile soltanto nel concludere a rete, ma anche nel costruire a fianco dei compagni di reparto (non è un caso che anche per l’ucraino il Napoli stia tastando il terreno). Ecco dunque che la Roma di DDR potrebbe trovarsi con un ingombrante contendente in meno nella corsa a David.