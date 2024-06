La Roma ha fatto il vuoto: Chiesa è fuori dalla lista

La Roma ha fatto il vuoto: il nome di Federico Chiesa rimane nella lista dei giallorossi ma esce da quella dell’altro club che lo cercava. In questo modo c’è il via libera per De Rossi

Quello di Federico Chiesa è il nome più chiacchierato in questa prima fase di calciomercato. Contratto in scadenza il prossimo anno con la Juventus, ormai è noto l’interesse della Roma di De Rossi che ha individuato nel bianconero il rinforzo giusto per la prossima stagione. Un elemento, senza dubbio, in grado di fare la differenza.

Si parla di incontri che sarebbero già avvenuti, come si parla, anche, di un interesse del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, che ha firmato per gli azzurri, stravede per Chiesa anche se, secondo quanto riportato proprio in queste ore da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, la priorità in casa campana è un’altra. E praticamente, ma senza fare facili illusioni, è quasi un via libera per la Roma.

Calciomercato Roma, il Napoli molla Chiesa

“In avanti l’obiettivo è trattenere Kvaratskhelia, con cui ci sono stati i primi contatti per il rinnovo. Non risultato trattative in corso per Chiesa. Oggi non è tra le priorità di Manna e Conte”. Queste le informazioni riportate da Accomando, che quindi rivelano una situazione diversa da quella che è venuta fuori nel corso delle ultime settimane.

Con una concorrente in meno sul mercato, la Roma potrebbe avere senza dubbio il via libera come spiegato prima. A De Rossi, Chiesa piace e anche molto. E pure il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento. Vedremo quello che uscirà fuori nel corso delle prossime settimane. Anche se, arrivati a questo punto e con l’Europeo alle porte, una decisione definitiva sulla questione ci sarà, appunto, alla fine dell’avventura azzurra in Germania. E speriamo ovviamente il più tardi possibile.