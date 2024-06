Lascia il Milan e si offre alla Roma: doppio ribaltone

Protagonista sia sul fronte entrate che su quello uscite, la Roma è alla ricerca dei profili giusti da consegnare a De Rossi. Ecco l’ultima proposta

Sono ore molto intense nel quartier generale della Roma. L’area tecnica giallorossa è al lavoro per provare a rinforzare un organico che anche nel corso della passata stagione ha evidenziato qualche limite strutturale piuttosto evidente.

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, i fari del nuovo DS sono inevitabilmente puntati sull’attacco. Orfano di Romelu Lukaku, che lascerà ufficialmente i giallorossi il 30 giugno, la Roma non vuole farsi trovare impreparata. In quest’ottica vanno letti i contatti che la Roma ha avviato per Omorodion, per il quale comunque l‘Atletico Madrid non vuole fare sconti. Per il classe ‘2004 reduce dall’esperienza in prestito all’Alaves, che vorrebbe prima giocarsi le sue chances con i Colchoneros, il club madrileno continua a chiedere 40 milioni di euro. La stessa cifra, eventualmente ridimensionabile, che il Lille vorrebbe incamerare dalla cessione di David, altro profilo finito nei dossier di Ghisolfi.

Calciomercato Roma, spunta anche Jovic per l’attacco

Ad ogni modo il ventaglio di soluzioni per l’attacco direttamente o indirettamente sondato dall’area tecnica giallorossa è molto più ampio. Sotto questo punto di vista, occhio al fattore Ramadani.

Il contatto avuto tra l’agente e la Roma non è stata l’occasione per parlare soltanto di Chiesa, per il quale si registrano comunque significative aperture. Secondo quanto evidenziato da Leggo, infatti, in occasione del summit in questione alla Roma sarebbe stata posto sotto osservazione anche il profilo di Luka Jovic. L’attaccante serbo, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Nonostante le aperture fatte registrare dal Milan per il suo riscatto, Jovic ha preso tempo per valutare il da farsi. Sondato dallo Zenit e da alcuni club sauditi, il nome dell’attaccante ex Eintracht sarebbe dunque spuntato in occasione degli ultimi contatti che la Roma ha avuto con Ramadani. Emersa nelle ultime ore, la candidatura di Jovic non è comunque considerata una priorità da parte dei giallorossi, orientati a valutare altri profili per rinforzare il proprio reparto offensivo.