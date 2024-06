Martellata alla Roma: 40 milioni cash alla Juve

Calciomercato Roma, i giallorossi lo hanno messo nel mirino ma potrebbe essere in arrivo l’offerta inglese da 40 milioni di euro o poco meno che potrebbe ribaltare i piani

Un esterno con delle caratteristiche precise. Un esterno in grado di saltare l’uomo. Un esterno coraggioso abile a creare la superiorità numerica. Questo è uno dei primi obiettivi di Ghisolfi su richiesta specifica di Daniele De Rossi.

Il dirigente che cura il mercato della Roma, come sappiamo, ha in mente un poco di obiettivi: uno su tutti Federico Chiesa della Juventus, che sembra in uscita visto il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e per il quale ancora non si è trovato un accordo. Ma, sempre dalla Juventus, nei giorni scorsi si è parlato e anche con una certa insistenza, c’è da dirlo, di Matias Soulè. L’argentino, amico di Paredes e Dybala, si è messo alle spalle una buona stagione con il Frosinone e rientrerà alla base bianconera. Giuntoli potrebbe anche decidere di puntarci, ma davanti ad un’offerta importante la sua permanenza è in bilico.

Calciomercato Roma, anche il West Ham su Soulè

Come detto Soulè è stato accostato alla Roma, ma ci potrebbe essere un forte interesse, secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, da parte del West Ham. Il club inglese avrebbe seguito le prestazioni del giocatore argentino per tutta la stagione, e quindi sarebbe pronto a fare un’offerta alla Juventus per accaparrarselo.

Giuntoli – che ha appena ufficializzato Thiago Motta come nuovo allenatore fino al 2027 – lo valuta almeno 35 milioni. Ma si parte da una base d’asta di 40 che sembrano comunque un poco trattabili. A queste cifre ovviamente la Roma in questo momento non ci può arrivare. I giallorossi comunque sono alla finestra.