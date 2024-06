Penalizzazione dopo il trionfo: debiti extra e top player in vendita

Dopo il trionfo arriva la penalizzazione, la sentenza arriva in anticipo ed apre le porte alla classifica stravolta. Debiti extra accumulati e diversi top player in vendita.

La stagione dopo la vittoria del campionato rischia di iniziare con la classifica già stravolta. Debiti extra accumulati nelle scorse stagioni e top player in fuga dopo la promozione in massima serie. Tante polemiche sono state sollevate in Serie A sulla questione dei debiti e dei rossi in bilancio, che coinvolgono diverse big nel campionato italiano. Uno dei casi più scottanti in queste settimane ci porta invece in Premier League, dove a rischiare la penalizzazione dopo aver conquistato il titolo della Championship è il Leicester, già orfano di Enzo Maresca in panchina.

Caos in Inghilterra intorno al Leicester City, le Foxes hanno chiuso il campionato di Serie B al primo posto ma hanno accumulato debiti extra nelle ultime due stagioni. Già nella scorsa stagione è arrivata una doppia penalizzazione in Premier League, che ha coinvolto l’Everton ed il Nottingham Forest, rispettivamente sanzionato di 8 e 4 punti in classifica. Ora la federazione britannica sembra pronta ad adottare lo stesso metro di sanzione anche per le Foxes, fresche di ritorno nella massima serie inglese dopo un anno in Championship.

Caos debiti in Premier League, penalizzazione e fuga dal Leicester

Ad anticipare la penalizzazione, che appare ‘inevitabile’ per il Leicester è il sito britannico Footballinsider247.com. Il media riporta come il club inglese abbia violato le regole di redditività e sostenibilità per la federazione calcistica. Dopo l’addio al tecnico Maresca, che è stato già annunciato dal Chelsea, anche diversi top player sembrano destinati a lasciare le Foxes.

Uno dei principali indiziati all’addio è Kiernan Dewsbury-Hall, già cercato da Tottenham e Brighton nei mesi scorsi ed ora possibile sacrificio nel calciomercato estivo. Sono invece destinati a lasciare in scadenza di contratto a fine mese i vari Kelechi Iheanacho, Dennis Praet e Marc Albrighton. Il Leicester è a rischio penalizzazione dopo aver accumulato un totale di oltre 210 milioni di perdite nelle ultime stagioni.