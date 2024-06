Scatto Marotta e addio Roma: ha già incontrato l’agente

Scatto Marotta, il presidente dell’Inter ha già incontrato l’agente. In questo modo si complica l’operazione per i giallorossi. Ecco la situazione di oggi che taglia quasi fuori De Rossi

Questo è il momento degli agenti, soprattutto di quelli che sono alla ricerca di squadre nuove per i propri assistiti. Incontri, riunioni, scambi di opinioni. C’è dentro di tutto in questi giorni di calciomercato.

Come sappiamo la Roma deve quasi rivoluzionare la propria rosa e renderla a immagine e somiglianza di Daniele De Rossi che ha lavorato, fino alla fine della stagione, con uomini che non aveva scelto. Esterni offensivi, in primis, ma anche altri elementi, magari giovani, che possono aiutare non solo nell’immediato ma anche nel futuro. In Italia, ad esempio, in questo momento c’è l’agente Botines, così come ha riportato calciomercato.it, che sta parlando con l’Inter. E magari, si legge, sul tavolo ci potrebbe finire il cartellino di un giocatore nel mirino anche dei giallorossi.

Scatto Marotta, incontrato l’agente di Perez

Il profilo in questione è quello di Alex Perez, un difensore del 2006 che nell’ultima stagione ha giocato in Spagna, precisamente nella squadra B del Betis di Siviglia. Si è parlato anche di Roma, come detto, ma si è parlato anche di Udinese come possibile futura destinazione.

Intanto il proprio rappresentante ha incontrato l’Inter ma non è dato sapere il motivo di queste discussioni. Di certo un profilo del genere, giovane, stuzzica un poco la fantasia anche di Beppe Marotta, da poco presidente dei nerazzurri, abituato a prendere dei calciatori funzionali alle sue idee senza svenarsi sul mercato. Perez potrebbe essere, insomma, una delle soluzioni. Ma la Roma è alla finestra e magari anche Ghisolfi nei prossimi giorni farà un summit con l’agente che si trova in Italia.