Colpo di scena Chiesa: “Annuncio ufficiale a fine Europei”

Sulla trattativa di calciomercato tra la Roma e Federico Chiesa bisogna registrare un annuncio che ha spiazzato tutti.

La Roma, così come tutte le altre squadre di Serie A, è al lavoro per cercare di rinforzarsi in sede di calciomercato. In questi giorni, infatti, il club capitolino è stato più volte accostato a diversi nomi di giocatori, anche perché ci sono diversi reparti da ‘completare’.

Il team capitolino, quindi, ha diverse esigenze per cercare di allestire una squadra che possa competere per accedere alla Champions League. Il primo obiettivo della Roma dell’anno prossimo sarà proprio quello di cercare di qualificarsi per la massima competizione europea, dove la squadra giallorossa manca dal 2019.

Tra i reparti della Roma che vanno sicuramente rinforzarti c’è l’attacco. I giallorossi, infatti, devono certamente sostituire Romelu Lukaku, visto che il calciatore belga è tornato al Chelsea dopo il prestito di un anno in Capitale. Anche se il vero obiettivo del team capitolino per l’attacco è Federico Chiesa della Juventus. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, su questo fronte sono arrivate delle ‘brutte notizie’ per Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’agente Mezi: “Il Napoli può annunciare Chiesa dopo l’Europeo”

Serxhio Mezi, agente della FIFA ha infatti parlato così del futuro di Federico Chiesa ai microfoni ufficiali di ‘1 Station Radio’: “Napoli su Chiesa? Posso sicuramente dirvi che è una pista calda, ma si dovrà aspettare la fine dell’Europeo”.

L’agente ha poi concluso il suo intervento su Federico Chiesa: “Non ha giocato molte partite nell’annata che si è appena conclusa, ma dopo l’Europeo potrebbe esserci l’annuncio come acquisto del Napoli”. Queste parole di Mezi, di fatto, sono ovviamente una brutta notizia per la Roma di Daniele De Rossi, il quale punta molto sul giocatore della Juve .

Anche se bisogna dire che i dirigenti giallorossi hanno già incontrato l’agente di Federico Chiesa (ovvero Fali Ramadani). L’incontro, almeno come riportato da ‘Sky’, è andato bene, ma ogni discorso è stato rimandato al termine dell’Europeo. Tra circa un mese, quindi, sapremo dove giocherà uno dei punti fermi dell’Italia di Luciano Spalletti.