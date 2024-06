La Roma gli dice addio: colpo ‘gobbo’ Conte

In procinto di chiudere la sua avventura alla Roma, il suo profilo sarebbe finito sotto stretta osservazione del Napoli di Antonio Conte. Le ultime

Quello che è entrato nella sua fase più calda si preannuncia un mese denso di profondi cambiamenti in casa Roma. Non sono pochi, infatti, i profili scandagliati con attenzione dai giallorossi sia in entrata che in uscite. Un duplice binario che soprattutto sulle corsie esterne dovrebbe portare a novità importanti a stretto giro di posta.

A prescindere dall’evolvere della situazione legata al futuro di Federico Chiesa, l’area mercato giallorossa continua a scandagliare diverse soluzioni sugli esterni. E non potrebbe essere altrimenti, visto che sia l’out mancino che la corsia destra nella scorsa stagione hanno faticato ad esprimersi con continuità su alti livelli. In uscita, ad esempio, si segnala il sempre più probabile addio di Leonardo Spinazzola.

Con il contratto in scadenza tra poche settimane e con nessuna offerta concreta in mano da parte della Roma, l’esterna azzurro ha cominciato a guardarsi intorno. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbe ora il Napoli. Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare le due corsie laterali, gli Azzurri avrebbero cominciato a sondare il terreno per Spinazzola per capire esplicativamente i margini di manovra. Staremo a vedere se effettivamente i campani affonderanno il colpo per l’ex Juventus.