Va all’Inter dopo il rinnovo: bye bye Roma

Con il calciomercato alle porte si intensificano le voci sui possibili movimenti in programma. Ecco le ultime su un possibile trasferimento in nerazzurro

Mentre gli appassionati di tutta Europa attendono con ansia lo scadere dell’estenuante conto alla rovescia che li divide dall’inizio degli Europei 2024 (la prima partita giocata vedrà la Germania di Florian Wirtz sfidare la Scozia), l’attenzione è altresì rivolta nei confronti dello scoppiettante calciomercato che accompagnerà un’estate bollente, fatta di colpi di scena e vere e proprie rivoluzioni. In particolare nel bel paese i tifosi si attendono i fuochi di artificio in sede di calciomercato, poiché gran parte delle big italiane sembra propensa a subire una convinta metamorfosi dei propri organici.

I valzer di panchine e i conseguenti ribaltoni di velleità tecnico-tattiche stanno generando dei veri e propri terremoti nelle priorità delle società, senza contare i pesanti addii che attendono alcuni club. La Roma è senza dubbio alcuno una delle indiziate principali del profondo restyling che attende la Serie A, a causa degli innumerevoli trasferimenti in uscita e di un mercato che verrà cucito su misura intorno alle esigenze e le preferenze di mister De Rossi.

I reparti a chiamare a gran voce una ristrutturazione sono quello offensivo e quello difensivo, dove le uscite saranno tante e di rilievo. Ecco le ultime su uno degli obiettivi difensivi chiacchierati negli scorsi giorni in casa Roma.

Alex Perez vicino all’Inter: Roma e Udinese osservano inerti

Tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini di recente è stato più volte fatto il nome di Alex Perez, giovanissimo difensore del Betis conteso tra Roma, Inter e Udinese. Un innesto che, vista la sorprendente parabola ascendente del classe 2006, avrebbe certamente aiutato a calmierare l’emergenza attualmente in atto nelle retrovie giallorosse: Smalling vicino all’addio, Huijsen già a Torino, il rinnovo di Spinazzola alquanto improbabile, quello di Kristensen impossibile e la prevedibile uscita di Karsdorp, costringeranno i vertici capitolini a compiere più di un acquisto di rilievo.

Tuttavia, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, pare che il talentoso difensore spagnolo sopracitato sia ormai vicino al trasferimento in Lombardia, dove si unirebbe alla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi. Pare infatti i vertici lombardi abbiano intenzione di chiudere un accordo per un prestito con diritto di riscatto, tant’è che in queste ore si sta discutendo di un possibile rinnovo del contratto, la cui scadenza è attualmente fissata per il 30 giugno del 2025.