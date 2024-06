Addio Juve e vendetta Mourinho: la Roma ci ricasca

In termini di attaccanti la Serie A si prepara ad uno scoppiettante calciomercato estivo. Ecco le ultime su un noto obiettivo di De Rossi e Ghisolfi

Il valzer di panchine a cui l’Europa calcistica si sta prestando nel corso di queste settimane è destinato a influenzare da vicino anche il calciomercato in termini di calciatori, poiché l’approdo in un club di un tecnico solitamente si accompagna ad un conseguente concepimento di una nuova rosa, da costruire sulle proprie velleità tecnico-tattiche. È proprio ciò che sta avvenendo nella massima lega italiana, dove è in atto un vero e proprio terremoto sulle panchine delle società più blasonate dello stivale.

Basti pensare a quanto cambierà il Napoli con Antonio Conte al comando, la Juventus di Giuntoli con Motta in panchina o la stessa Roma durante il primo calciomercato con De Rossi in panchina. Uno dei temi più caldi, come di consueto con il calciomercato, riguarda la fase offensiva, dove sostanzialmente tutte le big italiane sono pronte a subire restyling potenzialmente clamorosi.

L’addio di Romelu Lukaku in casa Roma, quello di Victor Osimhen in terra partenopea e quello già ufficializzato di Olivier Giroud da Milanello, gettano Roma, Napoli e Milan in una frenetica ricerca di validi sostituti, con cui soddisfare le esigenze dei rispettivi allenatori (De Rossi, Conte e Fonseca). Ecco che, in tal senso, emergono nuove indiscrezioni relative ad uno dei nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Mourinho mette nel mirino Morata e Mané

Oramai i tifosi giallorossi sono piuttosto abituati: ad ogni sessione di mercato il nome di Alvaro Morata torna ad orbitare intorno al pianeta Roma e, anche la sessione in arrivo non sembra essere da meno. In questo caso, con DDR in panchina, l’approdo del talento classe ’92 appare più gustoso che mai, viste le sue rinomate abilità nel tessere una trama offensiva insieme ai propri compagni.

Non è un caso che Morata abbia più volte svolto il ruolo di seconda punta e, dunque, il Comandante di Ostia avrebbe anche la possibilità di usufruirne in virtù di falso nueve. Una possibilità che, nel caso in cui i giallorossi dovessero ingaggiare esterni offensivi propensi all’inserimento, permetterebbe a mister De Rossi di partire ai blocchi di partenza della stagione 24/25 con le idee chiare in termini di fase offensiva.

Tuttavia, pare che, oltre alla concorrenza del Napoli di Antonio Conte e della Juventus di Giuntoli (ancora interessata ad un eventuale ritorno), si sia unito alla corsa anche José Mourinho, da poco sbarcato al Fenerbahce di Edin Dzeko. Il portoghese avrebbe intenzione di svolgere un mercato di lusso (sempre considerando il livello del campionato turco), che gli permetta di interrompere lo strapotere del Galatasaray.

Ecco che, difatti, lo Special One non solo sarebbe particolarmente interessato a sfruttare l’uscita di Morata dall’Atletico Madrid, ma anche il probabile ritorno di Sadio Mané in Europa (dopo una stagione all’Al Nassr l’ex Liverpool ha scelto di voler tornare nel vecchio continente).