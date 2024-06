Colpo grosso Friedkin in Premier League: si chiude in 24 ore

Colpo grosso dei Friedkin in Premier League: i proprietari della Roma sono pronti a chiudere nelle prossime 24 ore. Notizia bomba. Ecco quello che sta succedendo

La notizia che i Friedkin abbiano messo gli occhi sull’Everton è datata di un poco di giorni. Ma mai fino al momento, nessuno, si era spinto come il New York Times.

Sì, il più importante quotidiano del mondo, parla seriamente della possibilità che i proprietari della Roma possano prendere le redini della squadra inglese. Sono i favoriti, si legge, quindi c’è poco da dire. Quasi sicuramente i texani che hanno investito nel club giallorosso, avranno una squadra nel massimo campionato inglese. Si parla, ovviamente, delle quote: che sono del 94% dell’attuale proprietario Farhad Moshiri. In poche parole i Friedkin prenderanno il controllo di tutto il malloppo e quasi sicuramente, dopo, cercheranno anche di prendere il 100per cento delle quote.

Colpo grosso Friedkin: l’Everton in 24 ore

Tempi stretti, inoltre: visto che sempre la fonte citata prima parla di una decisione di completare l’accordo che dovrebbe essere presa nello spazio di 24 ore. Sì, tutto in fretta e furia. E quindi, ormai, quello che ci si attende è solo ed esclusivamente l’annuncio ufficiale.

E vedremo se ci sarà qualcosa di questo genere nello spazio delle prossime ore, con i Friedkin che quindi hanno deciso di rompere gli indugi e investire in un altro club europeo. La preoccupazione dei tifosi della Roma, comunque, non è sicuramente giustificata: la proprietà ha fatto capire che non ci sarà nessun ridimensionamento dell’impegno con il club giallorosso, il primo preso nel Vecchio Continente.