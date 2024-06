Ghisolfi ha un grande alleato: colpo rossonero

Florent Ghisolfi sta cominciando a prendere confidenza con la realtà della Roma e prepara i primi colpi di mercato: uno è rossonero

Il neo ds dei giallorossi si sta muovendo con grande riservatezza e ha già concordato con Daniele De Rossi quali sono i ruoli cardine da coprire. C’è bisogno di un bello sforzo da parte sua per creare una rosa all’altezza delle aspettative.

Il mercato della Roma quest’anno sarà ancora più difficile da decifrare vista la novità rappresentata dall’arrivo di Ghisolfi. Il neo ds ha portato con sé il suo assistente Ricchio, che si occuperà della Primavera, del settore giovanile e dello scouting. Capire come si stanno muovendo è ancora prematuro, ma di nomi ne circolano a bizzeffe, soprattutto in questa fase. Ci sono però delle associazioni che è possibile fare tramite dei semplici riscontri. Nel calcio si lavora per sinergie e molto spesso dagli agganci si capisce quali sono i canali più gettonati.

Ovviamente per l’ex direttore del Nizza le principali conoscenze affondano le radici in Francia, dato che nella sua esperienza professionale ha lavorato sinora solo con club della Ligue 1. Il suo spettro d’azione è comunque piuttosto ampio e va anche rimarcato come il campionato transalpino sia una fucina di incredibili talenti, ancora prendibili a prezzi non esorbitanti.

La Roma pesca in Francia: a Ghisolfi piacciono Blas e Bakwa

Andando a scandagliare i nomi possibili per il mercato della Roma, ci sono un paio di profili, conosciuti e apprezzati da Ghisolfi, che possono fare al caso dei giallorossi. Visti i buoni rapporti con chi ne detiene la procura potrebbero diventare presto degli obiettivi.

Per primo citiamo il nome di Ludovic Blas, con un passato nel Nantes e attualmente in forza al Rennes. Un trequartista, classe ’97, di grande qualità tecnica e visione di gioco, piuttosto incisivo anche sotto porta, come rivelano le sue statistiche. Nell’ultimo campionato di Ligue 1 ha messo a segno 4 gol in 24 partite, che salgono a 7 se si considerano anche le coppe. Potrebbe essere un giocatore interessante per prendere il posto di Aouar, visto che le caratteristiche potrebbero ricordare quelle dell’algerino ma con una continuità fisica differente.

Poi c’è Dilane Bakwa, ala sinistra di appena 21 anni che ha impressionato tutti con la maglia dello Strasburgo. Valore di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni e un contratto in scadenza nel 2027. In questo stagione ha messo a segno 3 gol e 6 assist in 31 presenze, confermando quanto di buono fatto vedere con la maglia del Bordeaux nell’anno precedente. Il suo ruolino nelle nazionali giovanili francesi non è per nulla male, soprattutto con la maglia dell’Under 17.