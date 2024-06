La Roma ci mette la firma: volo per Londra già prenotato

La Roma e l’Inghilterra sembrano avere una connessione particolare in questo momento e c’è già un volo per Londra prenotato per questa estate

I giallorossi sono impegnati nel definire l’imminente futuro tecnico della squadra, tra un mercato che ancora non decolla e le scelte di De Rossi sulla preparazione. Nel frattempo anche i Friedkin si sono visti nel quartier generale di Trigoria.

Il futuro della Roma si decide in questi giorni. Detto così potrebbe suonare anche troppo sentenzioso, ma rispecchia più o meno al realtà dei fatti. Se i Friedkin si sono visti a Trigoria nelle ultime ore, per pianificare il mercato e le prossime mosse societarie, non è di certo un caso. De Rossi, Ghisolfi e la presidenza americana avevano bisogno di un confronto “live” per buttar giù le linee guida da seguire. I parametri da rispettare nella campagna trasferimenti sono più o meno noti da tempo ma c’è sempre bisogno di un margine di manovra per iniziare a programmare nel modo giusto.

La Roma dovrà inoltre risolvere il problema della condizione fisica dei propri calciatori, arrivati sulle gambe sul finire della passata stagione, anche a causa di una preparazione che non fu ottimale. Dodici mesi fa si era programmata infatti una tournée asiatica, ma l’amichevole proprio prima della partenza, per motivi economici, saltò tutto. Mourinho decise di portare i suoi in Algarve, dopo una prima parte nell’assolata Trigoria. A luglio rivedremo una schema simile ma con una seconda parte differente.

Roma in ritiro in Inghilterra: ad agosto si vola tutti a Londra

De Rossi aveva inizialmente espresso il suo gradimento per un ritiro in montagna, per ritrovare quelle condizioni atmosferiche che permettono di svolgere un lavoro atletico ad alta intensità. Alla fine, per una questione di tempistiche e logistica, si è deciso invece che il raduno dell’8 luglio e la prima parte della preparazione si faranno a Trigoria. I nazionali, impegnati all’Europeo e in Coppa America, saranno out fino a fine mese e quindi le prime tre settimane si svolgeranno solo con gli altri, presso il centro tecnico Fulvio Bernardini.

La novità, come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, sta nella scelta di portare ad agosto tutti in Inghilterra, con un bel volo per Londra già programmato. Per DDR può essere un ottimo compromesso per affrontare qualche amichevole di livello internazionale e far mettere benzina nelle gambe dei big con un clima non proibitivo. Praticamente tutti coloro che giocheranno le due rassegne continentali svolgeranno il ritiro in Gran Bretagna, per farsi trovare pronti al via del campionato il prossimo 18 agosto.