Da Wembley a Roma: meno di 4 milioni per la firma

Giungono succulenti aggiornamenti relativi ad uno dei profili più chiacchierati dell’ambiente giallorosso. Ecco le ultime

Il calciomercato è alle porte e, mentre la nazionale azzurra si prepara ad esordire questa sera contro l’Albania del CT Sylvinho, le dirigenze dei club della massima lega italiana proseguono nel frenetico concepimento di una sessione dal potenziale indefinibile.

La gran parte delle big del bel paese sono pronte a mettere in atto un convinto restyling delle rose, anche e soprattutto considerando la presenza di nuovi tecnici sulle rispettive panchine. Anche nel caso della Roma di Daniele De Rossi, nonostante l’ex numero 16 giallorosso sia ormai da mesi colui che si occupa di mettere in campo il gruppo giallorosso, la sensazione è che DDR e Ghisolfi debbano ricostruire da zero, così da trasformare la rosa concepita per Mourinho in quella più conforme alle velleità tecnico-tattiche di De Rossi.

Vi sono poi alcune urgenze a cui rivolgere immediatamente la propria attenzione, come quella difensiva. Difatti, il rientro di Dean Huijsen a Vinovo, la probabile partenza di un claudicante Chris Smalling, il mancato riscatto di Rasmus Kristensen, l’improbabile rinnovo di Leonardo Spinazzola e il chiacchierato trasferimento di Rick Karsdorp, costringono i vertici capitolini a confluire le proprie energie nel concepimento di una nuova linea difensiva da fornire a DDR. In tal senso giungono succulenti novità relative ad uno nei nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

La Roma in contatto con il Dortmund per portare Hummels a Trigoria

Ebbene sì… dopo ipotesi, speranze e innumerevoli speculazioni, pare che la dirigenza giallorossa abbia realmente avviato i contatti necessari a portare Mats Hummels nella città eterna. L’addio del classe ’88 è stato comunicato ufficialmente dal Dortmund, con cui Hummels ha condiviso più di un decennio.

Di certo, conoscendo il curriculum di Florent Ghisolfi, i tifosi giallorossi si sarebbero aspettati un profilo anagraficamente più appetibile, ma, come la stagione appena conclusasi può ampiamente testimoniare, nel caso di Hummels parliamo di un 35enne caratterizzato da uno stato di forma a dir poco invidiabile.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio account X (Twitter), i vertici capitolini avrebbero contattato i tedeschi, con cui Hummels ha un contratto in scadenza proprio il 30 giugno 2024. Per lui infatti la Roma dovrebbe investire soltanto i 3,6 milioni di euro necessari a soddisfare le sue richieste in termini di salario.