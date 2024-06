Dybala per tutta la vita, ha fatto impazzire i tifosi della Roma: arriva l’annuncio direttamente dalla Germania.

Il numero di questioni da affrontare in casa giallorosso resta elevato e destinato potenzialmente anche ad aumentare, anche alla luce di intrecci e scenari che potrebbero prossimamente generare nuove attenzioni tra le fila dei tifosi e, ancor prima, degli addetti ai lavori di Trigoria. La Roma, come ben noto, si appresta a vivere un’estate di potenziali grandi cambiamenti, destinati a passare per le scelte di Ghisolfi e colleghi, sia in entrata che in uscita.

Da un lato, ovviamente, bisognerà dare priorità al corpo di cessioni o di interruzione di rapporto con elementi non più centrali all’interno del progetto: dopo di che, parallelamente all’aggiunta di nuove pedine all’interno della scacchiera da consegnare a De Rossi, andrà capita anche la posizione di chi, ora come ora, di trovi in una condizione non ancora disambiguata in ottica futura.

“Paulo, non lasciarci”, l’appello di Noemi a Dybala

Tra questi, ovviamente, figura anche Paulo Dybala, rispetto al quale si è espressa in queste ore anche la nota cantautrice italiana, Noemi, tifosa della Roma e intervenuta ai microfoni di Tv Play, direttamente dalla sede di Casa Azzurri, in Germania. Questo il contenuto principale del suo intervento.

“Cantare per la Nazionale rappresenta responsabilità ed una grande emozione: vedi come sono fatti gli italiani all’estero. Con quest’Italia duetterei con Stephan El-Shaarawy. Alla stagione della Roma do un bell’otto, De Rossi è stato bravissimo: la stagione è iniziata tardi, con il cambio di allenatore. Quanto è forte Dybala: Paulo non ci lasciare“.