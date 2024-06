Furia Morata contro la panchina: succede di tutto dopo l’infortunio

Furia Morata contro la panchina. Durante la gara che vede impegnata la Spagna contro la Croazia l’attaccante spagnolo si è arrabbiato non poco. Un Morata mai visto.

Inizia il Campionato europeo anche per l’Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti attendono di sfidare l’Albania. In questi minuti si sta giocando la gara che vede impegnate le altre due nazionali inserite nel girone dell’Italia: la Spagna e la Croazia.

La Spagna, una delle formazioni favorite per la vittoria finale, sta dominando la partita ed è in vantaggio per 3-0. Protagonista assoluto Alvaro Morata. Il centravanti dell’Atletico Madrid, obiettivo di mercato della Roma, ha infatti realizzato la rete del vantaggio iberico.

Nel corso della ripresa, però, l’ex attaccante della Juventus, ha sentito che qualcosa non andava e si è avvicinato alla panchina chiedendo di essere sostituito. Tardando ad arrivare il cambio l’attaccante si è visibilmente arrabbiato con la panchina spagnola, fino al momento in cui è stato sostituito.

Comunque non dovrebbe essere nulla di grave.